Las estrellas mundiales que correrán en el Rally del Paraguay

Del 28 al 31 de agosto se desarrollará el World Rally Championship – WRC Ueno Rally del Paraguay 2025, décima fecha del Campeonato Mundial de Rallyes de la FIA, un evento deportivo histórico para nuestro país.

Del Rally de Paraguay participarán figuras automovilísticas de talla mundial que correrán por primera vez en nuestro país.

A continuación algunos de los pilotos famosos que correrán en el Rally del Paraguay.

El equipo Toyota Gazoo Racing WRT, con base en Finlandia, llega con una formación de lujo:

Sébastien Ogier: múltiple campeón mundial, leyenda viva del rally.

Kalle Rovanperä: joven prodigio y campeón del mundo en 2022.

Elfyn Evans: constante protagonista en el podio global.

Takamoto Katsuta: piloto japonés en ascenso.

Sami Pajari, promesa finlandesa, representará al equipo secundario Toyota Gazoo Racing WRT2.

Desde Alemania, Hyundai Shell Mobis WRT presenta a dos titanes:

Thierry Neuville, actual campeón del mundo.

Ott Tänak, campeón en 2019.

El equipo británico M-Sport Ford WRT completa la clase Rally1 con sus Puma Rally1, conducidos por:

Grégoire Munster, joven talento luxemburgués.

Joshua McErlean, piloto irlandés en plena evolución.

En la categoría Rally2, destacan figuras como:

Oliver Solberg, hijo del campeón Petter Solberg.

Gus Greensmith, piloto británico con experiencia en la clase mayor.

Yohan Rossel, francés con múltiples victorias en WRC2.