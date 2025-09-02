El debut de Paraguay en el WRC recibe elogios universales de los pilotos

El 38º país que alberga una prueba del WRC ofreció una clase magistral sobre organización de rallyes, con cero cancelaciones de etapas, sin retrasos y una multitud apasionada que dejó una impresión duradera en las mayores estrellas del campeonato.

“Creo que este rally es uno de los mejores en los que he estado”, declaró Takamoto Katsuta. “No hubo etapas canceladas, ni siquiera retrasos; todo transcurrió con normalidad. Había mucho tráfico, pero los organizadores, la policía y el ejército hicieron un trabajo increíble para solucionarlo. Estoy muy impresionado. El parque de asistencia también estaba muy bien diseñado y todos lo disfrutaron, lo cual es muy importante”.

Ott Tänak se hizo eco de esos sentimientos, destacando lo notable del logro para un evento debut: “En general, diría que los organizadores lo hicieron muy bien, considerando que es su primera participación en el campeonato con la afluencia de público que tuvimos. No tuvimos retrasos ni cancelaciones de etapas. Fue casi una sorpresa, pero sin duda positivo”.

“Para mí, fue el mejor momento que he pasado en un rally. La cantidad de aficionados, la gente”, comentó con entusiasmo Oliver Solberg. “Conseguimos 70.000 seguidores más en redes sociales. Ha sido una experiencia increíble”.

Josh McErlean quedó igualmente impresionado: “La gente, el ambiente y cómo organizaron el rally... creo que mucha gente puede aprender a montar un espectáculo como este”.

El compromiso de Paraguay quedó demostrado por la implicación directa del presidente Santiago Peña, que incluyó una memorable prueba piloto con el eventual ganador, Sébastien Ogier. “Sin duda, es un éxito para ser la primera vez aquí", reflexionó Ogier. “Todos estaban muy entusiasmados con el rally, incluso el presidente nos acompañó todo el fin de semana. De hecho, quizás fue mi amuleto de la suerte”.

Grégoire Munster destacó que el evento superó a muchos rallyes consolidados: “El ambiente que nos brindó la afición fue increíble y, sinceramente, el evento, por primera vez, estuvo muy bien organizado, mejor que algunos eventos de larga data”.