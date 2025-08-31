31 ago. 2025
Rally del Paraguay

Sébastien Ogier, flamante ganador del Rally del Paraguay 2025

El WRC ueno Rally del Paraguay 2025 llegó a su fin. El piloto francés Sébastien Ogier (Toyota) es el flamante ganador.

Agosto 31, 2025 02:14 p. m.
Ogier, el gran ganador del Rally.

Foto. José Bogado - Última Hora

El WRC ueno Rally del Paraguay 2025, correspondiente a la 10º fecha del Campeonato Mundial de Rally, llegó a su fin este domingo tras tres intensos días de competencia en el departamento de Itapúa.

El piloto francés Sébastien Ogier (Toyota), ocho veces campeón del mundo, fue el mejor de todos y marcó historia al convertirse en el primer ganador del Rally del Paraguay.

Acompañado de su compatriota Vincent Landais y al mando del Toyota GR Yaris Rally1, Ogier obtuvo el triunfo en la categoría principal con un tiempo de 03:00:06.

El Rally de Paraguay se corrió desde el viernes en el departamento de Itapúa y concluyó este domingo con cuatro tramos especiales en 78,5 kilómetros. La competencia sobre la arena roja guaraní abarcó 19 pruebas cronometradas en 333,18 kilómetros, de un total de 1002,59 kilómetros.

El piloto francés Sébastien Ogier (Toyota).

Foto: José Bogado - Última Hora

