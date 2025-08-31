Sébastien Ogier, flamante ganador del Rally del Paraguay 2025

El WRC ueno Rally del Paraguay 2025, correspondiente a la 10º fecha del Campeonato Mundial de Rally, llegó a su fin este domingo tras tres intensos días de competencia en el departamento de Itapúa.

El piloto francés Sébastien Ogier (Toyota), ocho veces campeón del mundo, fue el mejor de todos y marcó historia al convertirse en el primer ganador del Rally del Paraguay.

Acompañado de su compatriota Vincent Landais y al mando del Toyota GR Yaris Rally1, Ogier obtuvo el triunfo en la categoría principal con un tiempo de 03:00:06.

El Rally de Paraguay se corrió desde el viernes en el departamento de Itapúa y concluyó este domingo con cuatro tramos especiales en 78,5 kilómetros. La competencia sobre la arena roja guaraní abarcó 19 pruebas cronometradas en 333,18 kilómetros, de un total de 1002,59 kilómetros.