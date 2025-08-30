Seguridad y responsabilidad ciudadana marcan el desarrollo del Rally del Paraguay

Asimismo, el despliegue de fuerzas de seguridad, con mas de 6.000 personales del orden público, personal de apoyo y voluntarios permite que cada etapa se realice sin inconvenientes, consolidando a Itapúa como un territorio preparado para albergar eventos de gran magnitud, lo que garantiza el disfrute de la competencia en un ambiente ordenado y seguro.

El presidente de la República, Santiago Peña, destacó el compromiso de la ciudadanía y la organización, subrayando que el Rally no solo impulsa el turismo y la economía local, sino que también refleja la capacidad de los paraguayos para recibir a los mejores del automovilismo internacional en un marco de orden y responsabilidad.

La ciudad se viste de fiesta con la Fan Zone como epicentro de actividades, donde familias enteras, jóvenes y visitantes internacionales celebran el paso del WRC en un clima único de alegría y camaradería. El fervor del público no pasó desapercibido para los protagonistas, y pilotos como Oliver Solberg resaltaron la calidez, la pasión de los paraguayos, y el entusiasmo contagiante que convierte al Rally en una verdadera celebración nacional.

La ceremonia de premiación del WRC ueno Rally del Paraguay tendrá como escenario la majestuosa Misión Jesuítica de Trinidad, Patrimonio Mundial de la Humanidad, un lugar que enmarcará con historia y cultura el cierre de la edición paraguaya del campeonato. En atención al protocolo de seguridad y a la preservación del sitio, el acceso al espacio estará restringido, priorizando la organización y el resguardo tanto de los competidores como del público.

Confiamos en que la afición deportiva seguirá demostrando la misma responsabilidad y respeto evidenciados a lo largo de las tres etapas del Rally, acompañando así el broche de oro de un evento que une deporte, cultura y orgullo nacional.