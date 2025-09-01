WRC en Paraguay ya tiene fecha para la edición del 2026

El debut de Paraguay en el Campeonato Mundial de Rally superó todas las expectativas. La propia organización del campeonato señaló que nuestro país “dio una clase magistral de organización de rallies, con una afición apasionada”.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y la WRC ya estarían pensando en prolongar el contrato, firmado hasta el 2027, por varios años más.

Los pilotos también se mostraron satisfechos y con ganas de volver el próximo año. “Mencionaron que en un solo rally unieron todo”, señaló Marsal acerca de los tres días de competencias que incluyeron tramos de piedras, muchos saltos, tierra roja y hasta lluvia.

Las condiciones de la carrera generaron cambios hasta en la última prueba del evento, para mayor emoción de los presentes y en la disputa por el campeonato.