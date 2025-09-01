“Paraguay dio una clase magistral de organización de rallyes”, afirma matriz de la WRC

Según una publicación de la WRC oficial, Paraguay dio “una clase magistral de organización de rallyes, sin cancelaciones de tramos ni retrasos, y con una afición apasionada que dejó una huella imborrable en las grandes estrellas del campeonato”.

La publicación recoge además declaraciones de los protagonistas directos, una vez concluido el evento.

“Creo que este rally es uno de los mejores en los que he estado”, declaró el piloto japonés Takamoto Katsuta. “Ningún tramo cancelado, ni siquiera retrasos, todo transcurrió a la perfección. Había mucho tráfico, pero los organizadores, la policía y el ejército hicieron un trabajo increíble para solucionarlo. Estoy muy impresionado. El parque de asistencia también estaba muy bien diseñado y todos lo disfrutaron, lo cual es muy importante”.

Ott Tänak, quien quedó cuarto en Paraguay, se hizo eco de esos sentimientos, destacando lo extraordinario del logro para un evento debut: “En general, diría que los organizadores lo hicieron muy bien, considerando que es su primera vez en el campeonato con la afluencia de público que tuvimos. No tuvimos retrasos ni cancelaciones de etapas. Fue casi una sorpresa, pero definitivamente positivo”.

“Para mí, fue el mejor momento que he tenido en un rally. La cantidad de aficionados, la gente”, comentó con entusiasmo Oliver Solberg. “Conseguimos 70.000 seguidores más en redes sociales. Ha sido una experiencia increíble”, añadió.

Josh McErlean, quien no pudo completar el rally por severos daños en el vehículo, quedó igualmente impresionado: “La gente, el ambiente y cómo han organizado el rally; creo que mucha gente puede aprender a ofrecer un espectáculo como este”.

La WRC destacó que el compromiso de Paraguay quedó demostrado por la implicación directa del presidente Santiago Peña, que incluyó una memorable prueba piloto con el eventual ganador, Sébastien Ogier.

“Sin duda, es un éxito para ser la primera vez aquí", reflexionó Ogier. “Todos estaban muy entusiasmados con el rally, incluso el presidente nos acompañó todo el fin de semana. De hecho, quizás fue mi amuleto de la suerte”, dijo.

Grégoire Munster, quien tuvo un dramático paso por Paraguay, sufriendo serias averías en el vehículo, señaló que el evento superó a muchos rallyes consolidados: “El ambiente que tuvimos con la afición fue increíble y, sinceramente, el evento, por primera vez, estuvo muy bien organizado, mejor que algunos eventos de larga duración”, dijo.