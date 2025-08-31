31 ago. 2025
Rally del Paraguay

¿Quién es Sébastien Ogier, el francés que domó la tierra colorada?

El piloto de Toyota amplió su palmarés, dejando una huella imborrable como primer ganador del Rally del Paraguay. Conocé su historia.

Agosto 31, 2025 
Por Guillermo Areco
Ogier

Sebastien Ogier junto a Vincent Landais tras el éxito en el Rally del Paraguay

Foto: José Bogado

Sébastien Ogier se coronó como el primer campeón en el WRC ueno Rally del Paraguay 2025, correspondiente a la 10º fecha del Campeonato Mundial de Rally, domando la tierra roja del departamento de Itapúa.

El francés de 41 años es el máximo ganador en vigencia, con un total de 8 títulos Mundiales (está a 1 del también francés Sébastien Loeb), de los cuales 6 de ellos fueron de manera consecutiva entre el 2013 al 2018, sumando otros dos éxitos más en el 2020 y 2021. En total en el circuito, el experimentado piloto registra un total de 61 victorias en 187 carreras.

Ogier comandó el Toyota GR Yaris Rally1 en el Sur del país, equipo con el que fue vencedor en sus últimas dos conquistas al mando del GR Yaris Rally1.

Su debut había sido en la temporada 2008 en el Rally de México, con el Citroën C4 WRC (hasta el 2010, con el que consiguió su primera victoria en el Rally de Portugal), pasando luego al Citroën DS3 WRC (2011), Škoda Fabia S2000 (2012), Volkswagen Polo R WRC (2013-2016) y Ford Fiesta WRC (2017-2018), tiempo en donde consolidó un dominio encadenando una serie de conquistas, para luego pilotar el Citroën C3 WRC (2019).

Sébastien había planteado retirarse ya en tiempo de pandemia, pero su pasión lo ubico otra vez en la lucha por el título de la temporada, prolongando ya su presencia en la élite hasta la actual competencia, en la que pese a elegir las carreras, el francés se mantiene coo fire candidato a quedarse con el título anual, producto a su gran desempeño en las pruebas, tal como lo hizo en Itapúa, dejando su sello ganador y una huella imborrable en su paso por el primer Rally del Paraguay.

“Muy feliz de haber ganador acá, fue un éxito todo, quiero destacar la organización del Mundial en Paraguay”, fueron las expresiones de Ogier tras ganar el Rally.

Sébastien Ogier Rally del Paraguay 2025 Automovilismo
Guillermo Areco
