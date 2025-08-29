Kalle Rovanperä pasa al frente en el Rally del Paraguay

El piloto finlandés Kalle Rovanperä se quedó como líder de la clasificación tras el primer día de competencia del Rally del Paraguay, por el Mundiald e Rally, que se desarrolla en Itapúa. EN DESARROLLO
Los Diego Domínguez, padre e hijo, respectivamente, exteriorizaron su felicidad por la realización del Mundial del Rally en nuestro país. “Es un sueño hecho realidad para mí y para muchas personas”, señaló el primogénito.
El Rally de Paraguay debuta entre este viernes y el domingo en el Campeonato del Mundo de Rallys y lo hace con la décima prueba puntuable y con la pugna protagonista entre el británico Elfyn Evans y el finlandés Kalle Rovanperä, ambos con Toyota y separados por tres puntos cuando faltan cinco pruebas para la conclusión del certamen.
Paraguay ha comenzado la cuenta regresiva para dar la partida este jueves a la décima ronda del Mundial de Rally (WRC, por sus siglas en inglés). La competencia supone el “desafío tremendo” de acoger un evento que contará con 48 pilotos y se correrá sobre más de 1.000 kilómetros en las tierras rojas del departamento de Itapúa (sur).