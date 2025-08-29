29 ago. 2025
Rally del Paraguay

Kalle Rovanperä pasa al frente en el Rally del Paraguay

El piloto finlandés Kalle Rovanperä se quedó como líder de la clasificación tras el primer día de competencia del Rally del Paraguay, por el Mundiald e Rally, que se desarrolla en Itapúa.

Agosto 29, 2025 05:10 p. m. • 
Por Redacción D10
Foto: José Bogado - ÚH

EN DESARROLLO

Diego Domínguez
Rally del Paraguay
Diego Domínguez: “Es un sueño hecho realidad para mí"
Los Diego Domínguez, padre e hijo, respectivamente, exteriorizaron su felicidad por la realización del Mundial del Rally en nuestro país. “Es un sueño hecho realidad para mí y para muchas personas”, señaló el primogénito.
Agosto 28, 2025 07:43 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-28 at 19.26.56.jpeg
Rally del Paraguay
Se realizó la largada simbólica del Rally del Paraguay 2025
El corazón del sur vibró con la ceremonia de apertura del WRC ueno Rally del Paraguay 2025, un evento que marca un hito en la historia deportiva y cultural del país.
Agosto 28, 2025 07:37 p. m.
WhatsApp Image 2025-08-27 at 1.58.03 PM.jpeg
Rally del Paraguay
El Mundial de rallys debuta en Paraguay con el duelo entre Evans y Rovanperä
El Rally de Paraguay debuta entre este viernes y el domingo en el Campeonato del Mundo de Rallys y lo hace con la décima prueba puntuable y con la pugna protagonista entre el británico Elfyn Evans y el finlandés Kalle Rovanperä, ambos con Toyota y separados por tres puntos cuando faltan cinco pruebas para la conclusión del certamen.
Agosto 28, 2025 11:46 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-27 at 3.05.44 PM.jpeg
Rally del Paraguay
La espera se acabó
Hoy se pone en marcha oficialmente el WRC ueno Rally del Paraguay 2025 en Encarnación.
Agosto 28, 2025 07:06 a. m.
 · 
Redacción D10
rally sfsdfs fan zone_hhh_62704572.jpg
Rally del Paraguay
A un día de una fiesta histórica
Comenzó la cuenta regresiva para dar la partida mañana a la décima ronda del Mundial de Rally (WRC, por sus siglas en inglés) en Paraguay.
Agosto 27, 2025 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Rally
Rally del Paraguay
Cuenta regresiva ante el “desafío tremendo” del Mundial de Rally
Paraguay ha comenzado la cuenta regresiva para dar la partida este jueves a la décima ronda del Mundial de Rally (WRC, por sus siglas en inglés). La competencia supone el “desafío tremendo” de acoger un evento que contará con 48 pilotos y se correrá sobre más de 1.000 kilómetros en las tierras rojas del departamento de Itapúa (sur).
Agosto 26, 2025 10:44 a. m.
 · 
Redacción D10
