01 sept. 2025
Rally del Paraguay

Fabrizio Zaldívar: “Fue un fin de semana de muchas sensaciones”

Fabrizio Zaldívar, piloto paraguayo, analizó lo que fue el WRC ueno Rally del Paraguay 2025 que se llevó a cabo en Itapúa.

Septiembre 01, 2025 11:55 a. m.
WhatsApp Image 2025-08-28 at 19.26.55.jpeg

Fabrizio Zaldívar, piloto paraguayo.

Foto: José Bogado - Última Hora

El piloto paraguayo Fabrizio Zaldívar, de gran desempeño en el WRC ueno Rally del Paraguay 2025, analizó lo que fue la competencia.

“Ha sido un fin de semana de muchas sensaciones, correr en mi país, con tantos fanáticos, amigos, familia nos hizo disfrutar muchísimo”, publicó en su cuenta de Instagram.

Aseguró que compartir con su familia fue un momento especial. “Compartir el rally con mi hermano y mi padre también se sintió muy especial, pudimos mostrarle al mundo que el MZR es un gran equipo que está a la altura de las circunstancias”.

“Nuestro rally tuvo altibajos el viernes con un problema en el tren trasero que nos obligó a bajar el ritmo, el sábado recuperamos el auto, la confianza y pudimos estar en los tiempos de la punta pero lastimosamente una salida de camino nos retrasó, el domingo el clima no fue el esperando y los cambios del setup no fueron lo ideal para la condición que finalmente tuvimos. Pero el rally es así y todo suma en la experiencia”, agregó.

Por último agradeció al público y señaló que se demostró que Paraguay está para grandes cosas. “Muchas gracias a todos por tanta fuerza en las redes, el parque de asistencia, los tramos, realmente se hicieron sentir, demostraron que Paraguay es tierra de rally y reafirmaron que el Mundial de Rally tenía que pisar nuestra tierra”, finalizó.

Fabrizio Zaldívar Rally del Paraguay 2025 Automovilismo
Más contenido de esta sección
IMG-20250830-WA0064.jpg
Rally del Paraguay
En marcha el segundo día del Rally del Paraguay
Se puso en marcha el segundo día del Mundial de Rally del Paraguay con la novena prueba especial en la ciudad de Carmen del Paraná.
Agosto 30, 2025 07:23 a. m.
 · 
Redacción D10
Rally del Paraguay
Rally del Paraguay
Kalle Rovanperä pasa al frente en el Rally del Paraguay
El piloto finlandés Kalle Rovanperä se quedó como líder de la clasificación tras el primer día de competencia del Rally del Paraguay, por el Mundial de Rally, que se desarrolla en Itapúa.
Agosto 29, 2025 05:10 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-28 at 2.26.43 PM.jpeg
Rally del Paraguay
Diego Domínguez lidera la mañana en la WRC2
El piloto paraguayo Diego Domínguez se hizo con el liderato en la categoría WRC2. Fau Zaldívar también aparece en el podio.
Agosto 29, 2025 12:05 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-29 at 9.17.06 AM.jpeg
Rally del Paraguay
La carrera hasta el momento
Se corrieron las primeras cuatro especiales del Rally del Paraguay. Así marcha la clasificación del WRC de nuestro país.
Agosto 29, 2025 11:32 a. m.
 · 
Redacción D10
GwLDmEVXQAEDiSR.jpg
Rally del Paraguay
Grégoire Munster se detiene en la primera especial
El M-Sport Ford Rally Team, liderado por el luxemburgués Grégoire Munster, sufrió un inconveniente que lo obligó a detener su carrera en el Rally del Paraguay.
Agosto 29, 2025 08:55 a. m.
 · 
Redacción D10
Gze4E_KX0AAJH-F.jpeg
Rally del Paraguay
Katsuta sufrió el suelo paraguayo
El piloto japonés Takamoto Katsuta sufrió en su estreno en el Rally del Paraguay. La máquina llegó sin la cubierta delantera.
Agosto 29, 2025 08:43 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más