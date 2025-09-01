Fabrizio Zaldívar: “Fue un fin de semana de muchas sensaciones”

El piloto paraguayo Fabrizio Zaldívar, de gran desempeño en el WRC ueno Rally del Paraguay 2025, analizó lo que fue la competencia.

“Ha sido un fin de semana de muchas sensaciones, correr en mi país, con tantos fanáticos, amigos, familia nos hizo disfrutar muchísimo”, publicó en su cuenta de Instagram.

Aseguró que compartir con su familia fue un momento especial. “Compartir el rally con mi hermano y mi padre también se sintió muy especial, pudimos mostrarle al mundo que el MZR es un gran equipo que está a la altura de las circunstancias”.

“Nuestro rally tuvo altibajos el viernes con un problema en el tren trasero que nos obligó a bajar el ritmo, el sábado recuperamos el auto, la confianza y pudimos estar en los tiempos de la punta pero lastimosamente una salida de camino nos retrasó, el domingo el clima no fue el esperando y los cambios del setup no fueron lo ideal para la condición que finalmente tuvimos. Pero el rally es así y todo suma en la experiencia”, agregó.

Por último agradeció al público y señaló que se demostró que Paraguay está para grandes cosas. “Muchas gracias a todos por tanta fuerza en las redes, el parque de asistencia, los tramos, realmente se hicieron sentir, demostraron que Paraguay es tierra de rally y reafirmaron que el Mundial de Rally tenía que pisar nuestra tierra”, finalizó.