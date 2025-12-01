Libertad anunció la salida de Pablo Guiñazú

Libertad, que firmó una floja campaña en el Torneo Clausura, informó mediante sus cuentas en redes sociales sobre la salida del entrenador argentino Pablo Guiñazú.

El Cholo, que había llegado a finales de agosto para reemplazar a Sergio Aquino, no pudo enderezar el camino del equipo que arrancó mal y acabó séptimo en la tabla.

Este lunes, ya con la temporada acabada para el conjunto albinegro, el club oficializó la salida del técnico. Actualmente la dirigencia está trabajando en el sucesor de Pablo Guiñazú, y desde hace varias semanas suena el nombre de Francisco Arce.