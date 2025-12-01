01 dic. 2025
Libertad

Libertad anunció la salida de Pablo Guiñazú

A través de sus cuentas en redes sociales, Libertad comunicó la salida de Pablo Guiñazú de la dirección técnica del equipo.

Diciembre 01, 2025 05:45 p. m. • 
Por Redacción D10
Pablo Guiñazú

Pablo Guiñazú ya no es el entrenador de Libertad.

Foto: Gentileza - Libertad

Libertad, que firmó una floja campaña en el Torneo Clausura, informó mediante sus cuentas en redes sociales sobre la salida del entrenador argentino Pablo Guiñazú.

El Cholo, que había llegado a finales de agosto para reemplazar a Sergio Aquino, no pudo enderezar el camino del equipo que arrancó mal y acabó séptimo en la tabla.

Este lunes, ya con la temporada acabada para el conjunto albinegro, el club oficializó la salida del técnico. Actualmente la dirigencia está trabajando en el sucesor de Pablo Guiñazú, y desde hace varias semanas suena el nombre de Francisco Arce.

Redacción D10
