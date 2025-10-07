07 oct. 2025
La última chance de Olimpia para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Cuando parecía prácticamente imposible que Olimpia juegue la Copa Libertadores 2026, hay una última combinación que le da muchas posibilidades.

Octubre 07, 2025 06:34 p. m.
Olimpia ganó sus últimos dos partidos del torneo Clausura.

Foto: Prensa club Olimpia.

Difícil, pero no imposible. Olimpia sigue soñando con una posible clasificación a la Copa Libertadores del próximo año.

Por tabla acumulativa parecía muy difícil, ya que para quedar tercero debe descontarle a Cerro Porteño o Guaraní, que suman 70 puntos, y Olimpia tiene 52 unidades. Son 18 puntos de diferencia a falta de 21 por jugarse. Prácticamente imposible.

La única y última salida que tiene Olimpia es que el cuarto clasificado a la Libertadores sea el cuarto del acumulativo y no el campeón de la Copa Paraguay.

¿Qué debe pasar para que eso ocurra? Los tres mejores ubicados de la Copa Paraguay deben ser clubes de ascenso o equipos que ya tengan asegurado su boleto a la Copa.

Es decir, a Olimpia le conviene que Cerro Porteño, Guaraní (ambos prácticamente clasificados a la Libertadores, ya sea como campeón o como tercero del acumulativo), 12 de Octubre de Itauguá, Atlético Tembetary o River Plate (equipos de ascenso) clasifiquen a semifinales y sean los mejores ubicados en la Copa de Todos.

Si eso ocurre, el cuarto clasificado a la Libertadores será por tabla acumulativa, y ahí la diferencia se reduce considerablemente, ya que Sportivo Trinidense tiene 57 unidades y Olimpia 52.

Es decir, Olimpia debe superar a Trinidense en la tabla acumulativa y esperar la combinación citada en Copa Paraguay para soñar con la Libertadores.

Los cruces de cuartos de final de la Copa Paraguay son: Tembetary vs. 2 de Mayo; Guaraní vs. River Plate; Cerro Porteño o Sol de América vs. General Caballero de JLM y Nacional vs. 12 de Octubre de Itauguá.

