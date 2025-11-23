Ever Almeida confía en continuar

Olimpia se impuso a Luqueño por 4-2, en la penúltima fecha del Clausura, en un juego en el que tuvo reacción en el marcador pese a jugar un tiempo en inferioridad en campo.

El entrenador Éver Almeida, que tiene contrato hasta finales del 2026, expuso acerca de su momento en el club: “Nosotros vinimos a hacer un trabajo en poco tiempo y logramos levantar algo. Hacemos lo que podemos, recién están aprendiendo de a poco lo que representa el Olimpia”.

El DT además apuntó: “Que yo sepa todavía no se ha planificado la pretemporada, no se ha hablado con ningún jugador; hablamos un ratito con el presidente, él dio su opinión, yo escuché, no hay una resolución todavía”.

Almeida además puntualizó: “Olimpia hace unos cuantos partidos que viene jugando bien, pero ahora queremos terminar este año de la mejor manera, pasamos buenos momentos y hemos logrado que unos cuantos jugadores alcen su rendimiento”.