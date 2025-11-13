¿Facundo Sava, candidato en Olimpia?

A falta de dos fechas para el final del campeonato, en Olimpia ya empiezan a sonar nombres para posibles refuerzos y también para el futuro técnico, ya que todo indica que Éver Hugo Almeida no seguirá al frente del plantel principal en el 2026, pese a que tiene contrato vigente.

Este jueves surgió la información de que Facundo Sava (51 años), ex DT de Cerro Porteño en el 2023, actualmente en Sarmiento de Junín del fútbol de Argentina, sería uno de los apuntados.

Nicolás Roggero, periodista argentino, en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, expuso: “Sava tiene contrato hasta diciembre del año próximo, aquí viene haciendo buena campaña y está para meterse en la siguiente fase del torneo”.

Por ahora no hay nada concreto. Lo cierto es que en estas semanas que quedan del año comenzarán a sonar varios nombres en campamento franjeado.

El próximo compromiso del Decano en el torneo será el viernes 21 de noviembre de visitante ante Sportivo Luqueño desde las 17:00 en el estadio Luis Salinas de Itauguá.