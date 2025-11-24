El candidato uno para dirigir a Olimpia

Fútbol a lo Grande dio a conocer este lunes que Olimpia avanzó en la contratación de Joaquín Papa Monestier, entrenador uruguayo de 39 años de edad, para hacerse cargo del equipo principal en la próxima temporada.

El adiestrador charrúa se encuentra al mando del Liverpool de su país y es del agrado de la directiva del Decano para reemplazar a Ever Hugo Almeida, experimentado y leyenda del club paraguayo.

El principal candidato de la directiva franjeada trabajó en las formativas del Albion, Racing y Montevideo Wanderers, hasta que en el 2023 tomó la dirección técnica de Rentistas. Luego, en el 2024, pasó a Liverpool.

La noticia no cayó muy bien a los hinchas de Olimpia, que esperaban un entrenador con más palmarés para encarar el 2026 en el que jugará la fase inicial de la Copa Sudamericana y los campeonatos domésticos.

Desde hace un buen tiempo se especula que Almeida no seguirá al frente del club de sus amores, tras los magros resultados deportivos durante su quinto ciclo en Para Uno, aunque desde los despachos aún no se pronunciaron de manera oficial. A falta de una fecha para la finalización del Torneo Clausura, el equipo se encuentra en el séptimo lugar con 25 unidades.