19 nov. 2025
Olimpia

Richard Ortiz, cerca de renovar vínculo

Richard Ortiz, símbolo de Olimpia, está para continuar en Para Uno en el año 2026.

Noviembre 19, 2025 11:08 a. m. • 
Por Redacción D10
Richard Ortiz

Richard Ortiz, mediocampista de Olimpia.

Foto: Gentileza - Olimpia

Tras protagonizar un año para el olvido a nivel deportivo, en el que se tendrá que conformar con jugar la Sudamericana en el 2026, la directiva de Olimpia ya se concentra en este tramo en la planificación de la próxima temporada.

En este sentido, la entidad de Para Uno pretende seguir contando con el capitán Richard Ortiz, el referente más importante del conjunto decano en los últimos cursos.

Según se supo, el club ya dio los primeros pasos. Hizo la propuesta de renovación de contrato, pero con una importante baja salarial, ya que el club no contará con los ingresos económicos por no clasificar a la máxima competencia continental: La Copa Libertadores de América.

También se encuentra en estudio entre las partes el tiempo del nuevo vínculo.

En un principio sería de un año, aunque esto se ampliaría con otro más de forma automática si el experimentado mediocampista cumple ciertos objetivos deportivos.

Por otra parte, el Franjeado pretende firmar con un arquero de experiencia internacional para darle competencia a Gastón Olveira.

Se menciona que uno de los que apuntados es el portero nacionalizado paraguayo Carlos Coronel, quien no seguirá en el fútbol de la MLS.

15 partidos disputó Richard Ortiz en el Clausura 2025. El capitán marcó dos goles. Sufrió una expulsión.

Intensa práctica

El equipo dirigido por Ever Hugo Almeida continúa con fuertes entrenamientos preparando el partido contra Sportivo Luqueño, que será el viernes, a las 17:00.

El Decano, con 22 unidades, se encuentra en el décimo lugar del Clausura 2025 y buscará los tres puntos para ascender hacia mejores posiciones de la tabla.

Por último, el club recordó en sus redes el último logro en el campeonato doméstico: La estrella número 47.

Richard Ortiz Olimpia Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
lucas morales olimpia_64137277.jpg
Olimpia
Planificando lo que será el próximo año
Pese a que aún faltan dos fechas para que culmine el torneo Clausura 2025, Olimpia ya va planificando lo que será la próxima temporada, cuando tendrá competencia internacional, ya que jugará la fase preliminar de la Copa Sudamericana.
Noviembre 13, 2025 07:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Gabriel Ávalos
Olimpia
Olimpia: Suenan nombres
Cinco jugadores que militan en el fútbol argentino ya están siendo vinculados a Olimpia de cara a la siguiente temporada.
Noviembre 12, 2025 07:26 a. m.
 · 
Redacción D10
Richard Ortiz.jpg
Olimpia
Richard Ortiz, dolido y con vergüenza
Richard Ortiz, capitán de Olimpia, hizo una dura autocrítica tras el empate ante el descendido General Caballero de Juan León Mallorquín que jugó gran parte del partido con un hombre menos.
Noviembre 09, 2025 02:04 p. m.
 · 
Redacción D10
olimpia práctica practica_64038864.jpg
Olimpia
Terminar el año de la mejor forma posible
La misión de Olimpia es terminar el 2025 de la mejor manera posible para luego hacer una reestructuración de cara a lo que será la próxima temporada cuando varios jugadores no continuarán y llegarán al menos seis refuerzos de categoría.
Noviembre 07, 2025 06:59 a. m.
 · 
Redacción D10
G47fE04WoAAaw8J.jpeg
Olimpia
Por confirmar su pasaporte a Sudamericana del 2026
Olimpia se sigue preparando para lo que será su partido del sábado ante General Caballero de Juan León Mallorquín en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá desde las 17:00.
Noviembre 06, 2025 07:29 a. m.
 · 
Redacción D10
olimpia estadio.jpg
Olimpia
Olimpia: “Las obras avanzan con los ajustes naturales”
Olimpia emitió un comunicado en el que defiende que las obras de su nuevo estadio “avanzan con los ajustes naturales de un emprendimiento de esta envergadura”.
Noviembre 04, 2025 03:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más