Richard Ortiz, cerca de renovar vínculo

Tras protagonizar un año para el olvido a nivel deportivo, en el que se tendrá que conformar con jugar la Sudamericana en el 2026, la directiva de Olimpia ya se concentra en este tramo en la planificación de la próxima temporada.

En este sentido, la entidad de Para Uno pretende seguir contando con el capitán Richard Ortiz, el referente más importante del conjunto decano en los últimos cursos.

Según se supo, el club ya dio los primeros pasos. Hizo la propuesta de renovación de contrato, pero con una importante baja salarial, ya que el club no contará con los ingresos económicos por no clasificar a la máxima competencia continental: La Copa Libertadores de América.

También se encuentra en estudio entre las partes el tiempo del nuevo vínculo.

En un principio sería de un año, aunque esto se ampliaría con otro más de forma automática si el experimentado mediocampista cumple ciertos objetivos deportivos.

Por otra parte, el Franjeado pretende firmar con un arquero de experiencia internacional para darle competencia a Gastón Olveira.

Se menciona que uno de los que apuntados es el portero nacionalizado paraguayo Carlos Coronel, quien no seguirá en el fútbol de la MLS.

15 partidos disputó Richard Ortiz en el Clausura 2025. El capitán marcó dos goles. Sufrió una expulsión.

Intensa práctica

El equipo dirigido por Ever Hugo Almeida continúa con fuertes entrenamientos preparando el partido contra Sportivo Luqueño, que será el viernes, a las 17:00.

El Decano, con 22 unidades, se encuentra en el décimo lugar del Clausura 2025 y buscará los tres puntos para ascender hacia mejores posiciones de la tabla.

Por último, el club recordó en sus redes el último logro en el campeonato doméstico: La estrella número 47.