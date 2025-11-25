Olimpia pone fin al ciclo de Almeida

Lo que se venía manejando en las últimas horas terminó por confirmarse. Olimpia decidió dar por finalizado el vínculo con Ever Hugo Almeida. El DT se despedirá tras la última fecha del torneo Clausura 2025.

Mediante un comunicado publicado este martes, la institución de Para Uno informó que tras el cierre del campeonato apuntarán a un nuevo ciclo, orientado a implementar una nueva estructura metodológica e integral que incluya tanto al primer equipo como a todas las categorías del club, dice parte del texto.

Al mismo tiempo, el documento agradece al profesor Almeida, resaltando su trayectoria y su profunda historia con la institución.