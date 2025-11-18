18 nov. 2025
Olimpia

100% de efectividad ante Luqueño en 2025

El del viernes en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá (17:00) será el cuarto enfrentamiento entre Sportivo Luqueño y Olimpia en lo que va de la temporada.

Noviembre 18, 2025 10:29 a. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia

Olimpia enfrentará a Sportivo Luqueño este fin de semana.

Foto: Gentileza - Olimpia

Los tres duelos anteriores terminaron con victoria franjeada.

El primero fue el 9 de febrero por la fecha 4 del Apertura, fue triunfo por 1-0 del Decano con gol de Hugo Fernández.

Por ese mismo torneo, pero en la fecha 16, el 19 de abril, la victoria volvió a ser decana, esta vez por 3-1, con un doblete de Iván Leguizamón y un tanto de Alan Morínigo.

En tanto, el último antecedente, correspondiente a la jornada 10 del presente torneo Clausura, el 30 de agosto en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, también fue triunfo franjeado por 2-0 con anotaciones de Richard Ortiz y Adrián Alcaraz.

De hecho, ese fue el debut de Ever Hugo Almeida como técnico de Olimpia.

Olimpia Luqueño Torneo Clausura
Redacción D10
