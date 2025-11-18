100% de efectividad ante Luqueño en 2025

Los tres duelos anteriores terminaron con victoria franjeada.

El primero fue el 9 de febrero por la fecha 4 del Apertura, fue triunfo por 1-0 del Decano con gol de Hugo Fernández.

Por ese mismo torneo, pero en la fecha 16, el 19 de abril, la victoria volvió a ser decana, esta vez por 3-1, con un doblete de Iván Leguizamón y un tanto de Alan Morínigo.

En tanto, el último antecedente, correspondiente a la jornada 10 del presente torneo Clausura, el 30 de agosto en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, también fue triunfo franjeado por 2-0 con anotaciones de Richard Ortiz y Adrián Alcaraz.

De hecho, ese fue el debut de Ever Hugo Almeida como técnico de Olimpia.