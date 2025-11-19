19 nov. 2025
Olimpia

“Olimpia tiene como entrenador a una leyenda”

Felipe Giménez, técnico del 2 de Mayo, que podría ser una opción local en caso de que Olimpia decida cortar ciclo de Ever Almeida, elogió a su colega franjeado.

Noviembre 19, 2025 07:39 p. m. • 
Por Redacción D10
ever almeida_63483320.jpg

La continuidad de Ever Almeida para el 2026 aún no está confirmada en Olimpia.

Foto: Gentileza

Felipe Giménez, técnico del 2 de Mayo, habló con Fútbol a lo Grande (1080 AM) y fue consultado acerca de una hipotética oferta del Decano.

“No quisiera hablar de eso, es un poco delicado, tengo que respetar también a quien me da trabajo. Después sí hay cláusula de salida, un montón de cuestiones que vamos a ver a fin de año”, señaló.

Sin embargo, el adiestrador del Gallo Norteño elogió a su colega del Decano. “Olimpia tiene como entrenador a una leyenda (Ever Almeida), se merece respeto, no hay que manosear ni manipular todas estas cuestiones”, respondió al respecto.

El Gato esquivó más consultas argumentando los vínculos contractuales de ambos. “No voy a hablar de eso mientras haya entrenador ahí o estando yo con trabajo”, remarcó.

EL EQUIPO. En tanto, el Franjeado se prepara para visitar a Luqueño. El técnico va alistando la vuelta de Gastón Olveira, quien será probado este jueves.

El probable onceno sería con el uruguayo; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Manuel Capasso, David Martínez y Alexis Cantero; Fernando Cardozo Richard Ortiz y Hugo Quintana; Adrián Alcaraz y Sebastián Ferreira.

Olimpia Ever Hugo Almeida Felipe Giménez
Redacción D10
