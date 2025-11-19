Felipe Giménez, técnico del 2 de Mayo, habló con Fútbol a lo Grande (1080 AM) y fue consultado acerca de una hipotética oferta del Decano.

“No quisiera hablar de eso, es un poco delicado, tengo que respetar también a quien me da trabajo. Después sí hay cláusula de salida, un montón de cuestiones que vamos a ver a fin de año”, señaló.

Sin embargo, el adiestrador del Gallo Norteño elogió a su colega del Decano. “Olimpia tiene como entrenador a una leyenda (Ever Almeida), se merece respeto, no hay que manosear ni manipular todas estas cuestiones”, respondió al respecto.

El Gato esquivó más consultas argumentando los vínculos contractuales de ambos. “No voy a hablar de eso mientras haya entrenador ahí o estando yo con trabajo”, remarcó.

EL EQUIPO. En tanto, el Franjeado se prepara para visitar a Luqueño. El técnico va alistando la vuelta de Gastón Olveira, quien será probado este jueves.

El probable onceno sería con el uruguayo; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Manuel Capasso, David Martínez y Alexis Cantero; Fernando Cardozo Richard Ortiz y Hugo Quintana; Adrián Alcaraz y Sebastián Ferreira.