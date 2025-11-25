El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, conversó con Radio Urbana y habló de lo que significa la salida de Almeida de la institución. El mandamás calificó como “bastante difícil” la decisión de apartar al histórico del cargo, pero justificó la medida diciendo que es lo que precisa el club en este momento.

“El análisis de la comisión directiva y deportiva es que tenemos que arrancar un nuevo proceso. Respetando la gran figura que es él para nosotros, el ídolo máximo de la historia, del club y más que nada la relación personal que tenemos con él, hace que tomar la decisión sea más difícil, pero tenemos que construir, mirar para delante, ver un proyecto nuevo. Con el máximo respeto, afecto y cariño que tenemos, fue una decisión bastante difícil, pero estamos para tomar decisiones que a veces no nos dejan contentos”, comenzó diciendo Nogués.

“Es lo que el club necesita. Tuvimos un año muy malo, fracaso absoluto en el fútbol que no es culpa de Ever, fueron cuatro técnicos los que pasaron y nuestro análisis va más allá. También vamos a ver qué jugadores siguen, quienes se van y quienes vienen. Unos cambios importantes que vamos a llevar adelante”, anticipó.

Respecto al futuro inmediato, que tiene que ver con el nuevo técnico que vendrá, dijo que de momento no tienen nada confirmado, atendiendo a que el primer paso era definir la línea a seguir en el 2026. De todas formas, Nogués adelantó que buscarán 4 o 5 jugadores en puestos claves, además de resolver si algún jugador es vendido o prestado en este mercado de pases.

