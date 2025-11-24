Raúl Cáceres está para volver a un equipo grande de Paraguay

El lateral Raúl Cáceres, últimamente en el Vitória de Brasil, está para volver a Olimpia para el año 2026. El defensor, formado en la fábrica franjeada, pegará la vuelta a Para Uno luego de 13 temporadas

Muchas de ellas lo cumplió en el balompié internacional, aunque también resalta en su trayectoria su paso por Cerro Porteño, el rival deportivo más grande del Franjeado.

Cáceres, hijo de Virginio Cáceres, leyenda de la Franja Azabache, firmaría un contrato por los próximos dos años. Sería la segunda confirmación de Olimpia para las competencias del próximo año, tras el regreso de Alejandro Silva.

En la temporada entrante, que está para encarar sin la orientación técnica de Ever Hugo Almeida, Olimpia jugará la fase inicial de la Copa Sudamericana y los tres campeonatos domésticos.