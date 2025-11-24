24 nov. 2025
Olimpia

Goles son amores

Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz ganan en confianza a base de goles.

Noviembre 24, 2025 07:32 a. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia_64284730.jpg

Determinantes. Ferreira y Alcaraz festejan uno de los goles en la victoria ante Luqueño.

Los triunfos no tienen sustitutos. Los goles tampoco. Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz, delanteros de Olimpia, vienen de anotar sendos dobletes en la última victoria por 4-2 sobre Sportivo Luqueño en la ciudad de Itauguá por la última fecha del torneo Clausura 2025.

Marcar siempre es importante, sobre todo para los delanteros. En el caso de Ferreira, volvió al gol después de casi dos meses, ya que la última vez había sido el 24 de setiembre por Copa Paraguay.

Acumula seis tantos con la casaca franjeada en este semestre, cinco por el Clausura y uno por la Copa de Todos.

En tanto, Alcaraz suma cinco goles con el Decano, todos por el Clausura. Son los goleadores del equipo de Ever Hugo Almeida.

Tras el último partido, Ferreira tuvo la oportunidad de conversar con la televisión y expresó: “Mi primer doblete con el club, estoy contento por eso y por la victoria”.

Hizo un análisis de lo que fue su desempeño personal y también del rendimiento grupal, siendo autocrítico y pensando de a poco ya en lo que será la próxima temporada.

“Empecé bien la temporada, después tuve mi lesión, volví con miedo, de a poco iba agarrando confianza de vuelta, hubo una sequía de goles, ahora volví a marcar, estoy contento, siempre digo que el delantero vive de los goles, contento por marcar, creo que a nivel grupal no se nos dieron las cosas, pasaron muchas cosas este semestre, ahora es corregir todo lo que fallamos y empezar de la mejor manera la próxima temporada, tenemos que corregir los errores que tuvimos para poder lograr los objetivos que nos proponemos”, agregó.

Ambos futbolistas tienen contrato vigente con la institución, por lo que comandarán el ataque decano en el 2026. El equipo de Para Uno se prepara para afrontar su último partido de la temporada, ante el 2 de Mayo, el fin de semana, a programarse hoy por la Divisional de la APF.

Vale remarcar que Olimpia tendrá competencia internacional en el 2026, ya que jugará la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

CIFRA. 10 goles entre Ferreira y Alcaraz (5 cada uno) suman para Olimpia en lo que va del torneo Clausura 2025.

Olimpia Sebastián Ferreira Adrián Alcaraz
Redacción D10
Más contenido de esta sección
OLimpia_64205678.jfif
Olimpia
Olimpia con plan de ajustes para el 2026
Olimpia, después de mucho tiempo, volvió a cerrar una temporada que todo hincha, futbolista y dirigente intentará olvidar.
Noviembre 17, 2025 07:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Facundo-Sava.jpg
Olimpia
¿Facundo Sava, candidato en Olimpia?
Facundo Sava, ex DT de Cerro Porteño, sería una de las alternativas que maneja Olimpia para el 2026.
Noviembre 13, 2025 06:36 p. m.
54919402662_35dd3dd8a7_k.jpg
Olimpia
Javier Díaz de Vivar y la actualidad de la Albirroja
Javier Díaz de Vivar, vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, brindó detalles de la actualidad de la Albirroja en la previa de los amistosos ante Estados Unidos y México.
Noviembre 13, 2025 12:03 p. m.
 · 
Redacción D10
lucas morales olimpia_64137277.jpg
Olimpia
Planificando lo que será el próximo año
Pese a que aún faltan dos fechas para que culmine el torneo Clausura 2025, Olimpia ya va planificando lo que será la próxima temporada, cuando tendrá competencia internacional, ya que jugará la fase preliminar de la Copa Sudamericana.
Noviembre 13, 2025 07:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Gabriel Ávalos
Olimpia
Olimpia: Suenan nombres
Cinco jugadores que militan en el fútbol argentino ya están siendo vinculados a Olimpia de cara a la siguiente temporada.
Noviembre 12, 2025 07:26 a. m.
 · 
Redacción D10
Richard Ortiz.jpg
Olimpia
Richard Ortiz, dolido y con vergüenza
Richard Ortiz, capitán de Olimpia, hizo una dura autocrítica tras el empate ante el descendido General Caballero de Juan León Mallorquín que jugó gran parte del partido con un hombre menos.
Noviembre 09, 2025 02:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más