Goles son amores

Los triunfos no tienen sustitutos. Los goles tampoco. Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz, delanteros de Olimpia, vienen de anotar sendos dobletes en la última victoria por 4-2 sobre Sportivo Luqueño en la ciudad de Itauguá por la última fecha del torneo Clausura 2025.

Marcar siempre es importante, sobre todo para los delanteros. En el caso de Ferreira, volvió al gol después de casi dos meses, ya que la última vez había sido el 24 de setiembre por Copa Paraguay.

Acumula seis tantos con la casaca franjeada en este semestre, cinco por el Clausura y uno por la Copa de Todos.

En tanto, Alcaraz suma cinco goles con el Decano, todos por el Clausura. Son los goleadores del equipo de Ever Hugo Almeida.

Tras el último partido, Ferreira tuvo la oportunidad de conversar con la televisión y expresó: “Mi primer doblete con el club, estoy contento por eso y por la victoria”.

Hizo un análisis de lo que fue su desempeño personal y también del rendimiento grupal, siendo autocrítico y pensando de a poco ya en lo que será la próxima temporada.

“Empecé bien la temporada, después tuve mi lesión, volví con miedo, de a poco iba agarrando confianza de vuelta, hubo una sequía de goles, ahora volví a marcar, estoy contento, siempre digo que el delantero vive de los goles, contento por marcar, creo que a nivel grupal no se nos dieron las cosas, pasaron muchas cosas este semestre, ahora es corregir todo lo que fallamos y empezar de la mejor manera la próxima temporada, tenemos que corregir los errores que tuvimos para poder lograr los objetivos que nos proponemos”, agregó.

Ambos futbolistas tienen contrato vigente con la institución, por lo que comandarán el ataque decano en el 2026. El equipo de Para Uno se prepara para afrontar su último partido de la temporada, ante el 2 de Mayo, el fin de semana, a programarse hoy por la Divisional de la APF.

Vale remarcar que Olimpia tendrá competencia internacional en el 2026, ya que jugará la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

CIFRA. 10 goles entre Ferreira y Alcaraz (5 cada uno) suman para Olimpia en lo que va del torneo Clausura 2025.