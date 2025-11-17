17 nov. 2025
Olimpia

Olimpia con plan de ajustes para el 2026

Olimpia, después de mucho tiempo, volvió a cerrar una temporada que todo hincha, futbolista y dirigente intentará olvidar.

Noviembre 17, 2025 07:51 a. m. • 
Por Redacción D10
OLimpia_64205678.jfif

Continuidad. Cardozo volvió tras breve paso por Argentina.

Foto: Prensa - Olimpia

Esta situación no solo golpea en lo emocional también tendrá efecto en lo económico para lo que será la temporada 2026.

El Franjeado se quedó sin Copa Libertadores al igual que el año pasado. Recordemos que este torneo es el de mayor cantidad de premios. En contrapartida, el Decano consiguió clasificar para disputar la fase inicial de la Copa Sudamericana.

Según lo trascendido el monto mensual sería de 650 mil dólares y la directiva analiza un costo fijo de 500.000 dólares.

Recordemos que Olimpia no tropezó este año con el impedimento de contratar. Por el contrario, fue uno de los equipos que más fichajes realizó. Además, de los sucesivos cambios de entrenadores que tuvo en el 2025.

Olimpia Torneo Clausura
Redacción D10
