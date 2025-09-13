La regularidad de Jonathan Ramos

Jonathan Ramos es uno de los pocos casos en el fútbol paraguayo que desde su debut en Primera se ha afianzado como figura titular del Sportivo Luqueño, tanto es así que el entrenador Julio César Cáceres lo ha mantenido siempre de titular por sus buenas actuaciones y no tanto por el reglamento.

El Chaqueñito Ramos, oriundo del distrito de Isla Margarita, Alto Paraguay, se perfila para ser nuevamente titular esta tarde desde las 19:00 en el estadio Luis Salinas ante Libertad en un partido de peso, donde ya demostró estar a la altura siendo figura ante Olimpia en Ciudad del Este.

Gran jugada de Jonathan Ramos ante Olimpia.

Luqueño marcha quinto en la clasificación con 17 puntos, 8 menos que el líder Guaraní que tiene 25 puntos.

Otro detalle no menor de Jonathan Ramos es que ya fue convocado a la Selección Paraguaya Sub 20, siendo dos años menor, disputando muy buenos amistosos ante Brasil y siguiendo esta regularidad con grandes presentaciones podría entrar a la nómina de convocados para disputar la Copa del Mundo de la categoría a jugarse en chile entre septiembre y octubre.