Luqueño apunta a entrar a la Copa

Sportivo Luqueño se ilusiona con el repunte y este martes su presidente, Daniel Rodríguez, conversó con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental. El mandamás auriazul afirmó que quedan 5 finales para lograr el objetivo.

“Después de un triunfo siempre se trabaja más tranquilo. Y ya apuntando al objetivo que es entrar en una copa, terminar el año entrando en una Copa”, dijo en la 1080 AM.

“Primero una sensación (al mirar la tabla) es de un mal sabor porque estábamos peleando la punta, luego perder 6 partidos al hilo y fijate que ganamos un partido y nos metimos de vuelta. Un torneo muy irregular. Ahora nos quedan 5 partidos y tenemos que entrar con todo e intentar ganar”, expresó.

Respecto al duelo con Tembetary, correspondiente a la fecha 18 del Clausura, sostuvo que será un partido interesante ante un rival que no pierde desde hace 3 jornadas en el campeonato.