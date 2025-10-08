Daniel Rodríguez: “Tenemos que recuperar terreno”

Daniel Rodríguez, presidente de Sportivo Luqueño, charló este miércoles con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM de la actualidad del cuadro auriazul.

El mandamás se refirió a la llegada de Lucas Barrios como entrenador de Luqueño. “Tenemos que recuperar mucho terreno perdido. Es increíble, veníamos peleando el campeonato y de un día para otro pasamos de extremo a extremo”, comenzó diciendo.

Daniel Rodríguez fue categórico sobre lo que tiene que conseguir el equipo de ahora en adelante. “No podemos seguir poniendo excusas, el único camino es recomponer las líneas”, explicó.

Sobre la salida de Julio César Cáceres, Daniel Rodríguez fue claro. “Era una situación insostenible, había que renovar energías, a pesar de que el profe Cáceres (Julio César) venía trabajando bien”.

También se refirió a la elección del nuevo entrenador. “Lucas (Barrios) hace tiempo se recibió, lo que gestionó hace poco fueron sus documentaciones en la APF”, manifestó.

Sobre las obras del nuevo estadio Feliciano Cáceres también tuvo respuesta. “No jugar en nuestra cancha fue tremendo. Todo progreso implica traumas y vamos a tener que soportarlo. En principio, el nuevo Feliciano Cáceres está previsto para el 2026, esperemos que no supere el primer semestre”, detalló.

Por último se refirió a la inhibición para poder fichar jugadores por parte de la FIFA, Daniel Rodríguez le restó importancia. “Nos llegó de sorpresa de jugadores que demandaron al club en 2020, pero es una multa de unos 35 millones que vamos a saldar para poder estar habilitados para fichar jugadores”, expuso.

LUQUEÑO PRESENTARÁ NOTA

El presidente Daniel Rodríguez también se refirió al grosero error de Carlos Paul Benítez en el último partido ante 2 de Mayo donde expulsó de forma incorrecta al futbolista Lucas Monzón. “Vimos el análisis arbitral y vamos a apelar la roja de Monzón (Lucas), nosotros vamos a presentar a la APF la anulación de la tarjeta roja”, explicó.

Siguiendo con su descargo, Daniel Rodríguez amplió lo que diría la nota. “También vamos a pedir que Beto Espinola y Alexis Villalba que recibieron una roja y una amarilla en esa acción sean anuladas, Villalba llega a la quinta amarilla con esa tarjeta”, cerró.