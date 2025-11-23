Momento de análisis en Sportivo Luqueño

Luqueño cayó ante Olimpia, en la segunda derrota del ciclo de Lucas Barrios, en el tramo final de la temporada en donde el Auriazul no pudo tomar protagonismo.

En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), Barrios, DT del Auriazul, expuso: “Nosotros tratamos de dar lo mejor al equipo y como le dije a los jugadores, siempre analizamos sus rendimientos para lo que viene, esta parte será para evaluación, planificación”.

El estratega además apuntó acerca de lo que fue el juego, en donde en el primer tiempo cerró como ganador: “Siempre pido orden al equipo, hasta los 60 minutos veníamos bien y luego con la expulsión de ellos nos descontrolamos y no supimos cómo manejar esa ventaja y nos fue contraproducente”.