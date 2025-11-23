23 nov. 2025
Sportivo Luqueño

Momento de análisis en Sportivo Luqueño

Lucas Barrios, DT de Luqueño, ya planifica de a poco lo que será la temporada 2026.

Noviembre 23, 2025 01:50 a. m. • 
Por Redacción D10
Lucas Barrios.jfif

Lucas Barrios, entrenador del Sportivo Luqueño.

Foto: Prensa Sportivo Luqueño.

Luqueño cayó ante Olimpia, en la segunda derrota del ciclo de Lucas Barrios, en el tramo final de la temporada en donde el Auriazul no pudo tomar protagonismo.

En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), Barrios, DT del Auriazul, expuso: “Nosotros tratamos de dar lo mejor al equipo y como le dije a los jugadores, siempre analizamos sus rendimientos para lo que viene, esta parte será para evaluación, planificación”.

El estratega además apuntó acerca de lo que fue el juego, en donde en el primer tiempo cerró como ganador: “Siempre pido orden al equipo, hasta los 60 minutos veníamos bien y luego con la expulsión de ellos nos descontrolamos y no supimos cómo manejar esa ventaja y nos fue contraproducente”.

Luqueño Lucas Barrios Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Fer Benítez_63485634.jpg
Sportivo Luqueño
En Luqueño aguardan por el técnico
Octubre 06, 2025 08:14 a. m.
 · 
Redacción D10
julio cáceres.jpg
Sportivo Luqueño
Julio Cáceres ya no es técnico de Luqueño
Julio Cáceres dejó de ser entrenador de Luqueño, tras el último 0-3 sufrido contra el 2 de Mayo.
Octubre 04, 2025 02:36 p. m.
 · 
Redacción D10
clubes_Fernando Benítez_63248792.jfif
Sportivo Luqueño
Para Benítez, el duelo ante Cerro será una finalísima
Septiembre 25, 2025 08:11 a. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20250912-WA0094.jpg
Sportivo Luqueño
La regularidad de Jonathan Ramos
El habilidoso extremo Jonathan Ramos (18 años) se afianza como una de las gratas apariciones en el fútbol paraguayo producto de su regularidad y buenos partidos en Sportivo Luqueño.
Septiembre 13, 2025 08:37 a. m.
 · 
Redacción D10
Ángel Benítez Luqueño.jpg
Sportivo Luqueño
Ángel Benítez, contento por la decisión de Julio César Cáceres
Ángel Benítez, mediocampista de Luqueño, expresó en nombre del grupo la tranquilidad de seguir contando con Julio César Cáceres como entrenador.
Agosto 26, 2025 01:49 p. m.
 · 
Redacción D10
GzRxF2tWoAIn12R.jpeg
Sportivo Luqueño
El posteo de Luqueño tras la “miniserie”
Sportivo Luqueño volvió a sortear una nueva miniserie que puso en el ojo a su técnico Julio César Cáceres.
Agosto 26, 2025 10:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más