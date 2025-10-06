06 oct. 2025
Sportivo Luqueño

Lucas Barrios: “Encontré un grupo excelente”

Lucas Barrios, nuevo DT de Luqueño, destacó la calidad del plantel auriazul. “Estoy feliz de volver a la República”, dijo.

Octubre 06, 2025 03:22 p. m.
fdfh.jfif

Lucas Barrios fue presentado en conferencia de prensa.

Sportivo Luqueño presentó oficialmente en conferencia de prensa a su nuevo entrenador, Lucas Barrios, quien llega para reemplazar en el cargo a Julio César Cáceres.

Barrios se mostró feliz y expectante ante este desafío en su carrera. “La verdad que contento de poder estar acá, encontré un grupo de excelentes jugadores, profesionales, en el primer entrenamiento ya me demostraron esa actitud que uno quiere”, dijo.

“Venimos a tratar de dar herramientas, estoy feliz de volver a la República, es una alegría grande”, agregó.

Luqueño marcha décimo con 17 puntos y una impresionante racha de siete partidos sin ganar, incluida una eliminación en Copa Paraguay ante el modesto Minga Guazú.

En la próxima fecha, la número 16 del torneo Clausura, Luqueño enfrentará a Nacional el domingo 12 de octubre a las 20:00, lo que será el estreno de Lucas Barrios como técnico del Kure Luque.

Sportivo Luqueño Lucas Barrios Torneo Clausura
Más contenido de esta sección
Ángel Benítez Luqueño.jpg
Sportivo Luqueño
Ángel Benítez, contento por la decisión de Julio César Cáceres
Ángel Benítez, mediocampista de Luqueño, expresó en nombre del grupo la tranquilidad de seguir contando con Julio César Cáceres como entrenador.
Agosto 26, 2025 01:49 p. m.
 · 
Redacción D10
GzRxF2tWoAIn12R.jpeg
Sportivo Luqueño
El posteo de Luqueño tras la “miniserie”
Sportivo Luqueño volvió a sortear una nueva miniserie que puso en el ojo a su técnico Julio César Cáceres.
Agosto 26, 2025 10:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Gwj5SvmXYAAv2yN.jpeg
Sportivo Luqueño
Norteños vs. sureños dan inicio a la semana 10
Encarnación FC vs. Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero será el duelo de arranque de la semana 10 de la Copa Paraguay 2025.
Agosto 26, 2025 07:14 a. m.
 · 
Redacción D10
Julio César Cáceres
Sportivo Luqueño
No se mueve de Luque
Pulgar abajo a Olimpia. Tras una miniserie, se confirmó ayer que Julio Cáceres se quedará a cumplir su contrato en Luqueño.
Agosto 26, 2025 06:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Julio César Cáceres_52407543.png
Sportivo Luqueño
Molestia en Luqueño por sondeo a Cáceres
Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño, no ocultó su molestia por un nuevo intento por llevarse a su DT y pidió respeto para la institución.
Agosto 25, 2025 12:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Luqueño y Ameliano_Lautaro Comas_62581891.jpg
Sportivo Luqueño
Rodríguez con la mira en el Clausura 2025
El titular del Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez, manifestó en Fútbol a lo Grande que la prioridad de la institución es pelear el Clausura 2025, atendiendo que fue el primer equipo de Primera en ser eliminado de la Copa Paraguay 2025.
Agosto 19, 2025 09:14 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más