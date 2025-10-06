Lucas Barrios: “Encontré un grupo excelente”

Sportivo Luqueño presentó oficialmente en conferencia de prensa a su nuevo entrenador, Lucas Barrios, quien llega para reemplazar en el cargo a Julio César Cáceres.

Barrios se mostró feliz y expectante ante este desafío en su carrera. “La verdad que contento de poder estar acá, encontré un grupo de excelentes jugadores, profesionales, en el primer entrenamiento ya me demostraron esa actitud que uno quiere”, dijo.

“Venimos a tratar de dar herramientas, estoy feliz de volver a la República, es una alegría grande”, agregó.

Luqueño marcha décimo con 17 puntos y una impresionante racha de siete partidos sin ganar, incluida una eliminación en Copa Paraguay ante el modesto Minga Guazú.

En la próxima fecha, la número 16 del torneo Clausura, Luqueño enfrentará a Nacional el domingo 12 de octubre a las 20:00, lo que será el estreno de Lucas Barrios como técnico del Kure Luque.