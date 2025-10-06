En Luqueño aguardan por el técnico

Luqueño experimenta un momento crítico en este tramo de la temporada a raíz de las seis derrotas consecutivas y la posterior salida de Julio César Cáceres de la dirección técnica del club.

Sobre estos puntos, habló el mediocampista auriazul, Fernando Benítez: “Fueron golpes anímicos muy fuertes. Depende de nosotros sacar adelante estos próximos partidos. Tenemos que respetar a la gente y demostrar que estamos en una institución grande”, señaló en charla en La Sobremesa de Fútbol a lo Grande. Consultado sobre la llegada del nuevo cuerpo técnico que será encabezado por Lucas Barrios, dijo: “Vamos a dar nuestro compromiso al nuevo cuerpo técnico. A nosotros todavía no nos oficializaron nada sobre Lucas Barrios. El viernes Julio Cáceres entró al vestuario para despedirse”, expresó.