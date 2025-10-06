06 oct. 2025
Sportivo Luqueño

En Luqueño aguardan por el técnico

Octubre 06, 2025 08:14 a. m. • 
Por Redacción D10
Fer Benítez_63485634.jpg

Referente. Fernando Benítez, mediocampista de Luqueño.

Luqueño experimenta un momento crítico en este tramo de la temporada a raíz de las seis derrotas consecutivas y la posterior salida de Julio César Cáceres de la dirección técnica del club.

Sobre estos puntos, habló el mediocampista auriazul, Fernando Benítez: “Fueron golpes anímicos muy fuertes. Depende de nosotros sacar adelante estos próximos partidos. Tenemos que respetar a la gente y demostrar que estamos en una institución grande”, señaló en charla en La Sobremesa de Fútbol a lo Grande. Consultado sobre la llegada del nuevo cuerpo técnico que será encabezado por Lucas Barrios, dijo: “Vamos a dar nuestro compromiso al nuevo cuerpo técnico. A nosotros todavía no nos oficializaron nada sobre Lucas Barrios. El viernes Julio Cáceres entró al vestuario para despedirse”, expresó.

Sportivo Luqueño Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gwj5SvmXYAAv2yN.jpeg
Sportivo Luqueño
Norteños vs. sureños dan inicio a la semana 10
Encarnación FC vs. Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero será el duelo de arranque de la semana 10 de la Copa Paraguay 2025.
Agosto 26, 2025 07:14 a. m.
 · 
Redacción D10
Julio César Cáceres
Sportivo Luqueño
No se mueve de Luque
Pulgar abajo a Olimpia. Tras una miniserie, se confirmó ayer que Julio Cáceres se quedará a cumplir su contrato en Luqueño.
Agosto 26, 2025 06:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Julio César Cáceres_52407543.png
Sportivo Luqueño
Molestia en Luqueño por sondeo a Cáceres
Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño, no ocultó su molestia por un nuevo intento por llevarse a su DT y pidió respeto para la institución.
Agosto 25, 2025 12:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Luqueño y Ameliano_Lautaro Comas_62581891.jpg
Sportivo Luqueño
Rodríguez con la mira en el Clausura 2025
El titular del Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez, manifestó en Fútbol a lo Grande que la prioridad de la institución es pelear el Clausura 2025, atendiendo que fue el primer equipo de Primera en ser eliminado de la Copa Paraguay 2025.
Agosto 19, 2025 09:14 a. m.
 · 
Redacción D10
Luqueño_62456871.jpg
Sportivo Luqueño
Con el objetivo de estar arriba
“Lo que tenemos que destacar es que volvimos a la senda de la victoria. El objetivo es estar arriba cerca del líder del campeonato”, señaló Julio César Cáceres en rueda de prensa, después de la rotunda goleada por 5-1 sobre Tembetary, en el desarrollo de la jornada 7 del Clausura.
Agosto 11, 2025 09:21 a. m.
 · 
Redacción D10
GwurD6hW0AABdXZ.jpeg
Sportivo Luqueño
Cáceres, feliz por la victoria y el debut de su hijo
Julio Cáceres vivió emociones fuertes ante Nacional en la fecha 5 del torneo Clausura.
Julio 30, 2025 12:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más