06 oct. 2025
Sportivo Luqueño

Luqueño anuncia a Lucas Barrios

Sportivo Luqueño hizo el anuncio oficial de Lucas Barrios como nuevo entrenador en reemplazo de Julio César Cáceres.

Octubre 06, 2025 11:27 a. m. • 
Por Redacción D10
G2lRfclXUAAw51L.jpg

Lucas Barrios, nuevo técnico de Luqueño.

Sportivo Luqueño anunció este lunes la contratación de Lucas Barrios como nuevo entrenador del plantel principal en reemplazo de Julio César Cáceres.

“Damos la bienvenida a Lucas Barrios, nuevo director técnico de nuestro plantel principal. Con su liderazgo y conocimiento, inicia una nueva etapa en la historia del Kure Luque. ¡Que sea con éxitos, Lucas!”, fue el mensaje de bienvenida del Sportivo Luqueño para su nuevo entrenador.

Lucas Barrios tuvo una etapa como futbolista en Sportivo Luqueño donde marcó varios goles, aunque sin títulos en el club, dejó lindos recuerdos para los auriazules que ahora se ilusionan con este nuevo ciclo de La Pantera, pero en otra faceta.

Luqueño tiene un pésimo andar en este torneo Clausura, lo que resultó ser insostenible para Julio César Cáceres que terminó dejando la dirección técnica del auriazul.

Luqueño marcha décimo con 17 puntos y una impresionante racha de nueve partidos sin ganar, incluida una eliminación en Copa Paraguay ante el modesto Minga Guazú.

La próxima fecha, la número 16 del torneo Clausura, Luqueño enfrentará a Nacional el domingo 12 de octubre a las 20:00, lo que será el estreno de Lucas Barrios como técnico del Kure Luque.

Lucas Barrios Luqueño Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GzRxF2tWoAIn12R.jpeg
Sportivo Luqueño
El posteo de Luqueño tras la “miniserie”
Sportivo Luqueño volvió a sortear una nueva miniserie que puso en el ojo a su técnico Julio César Cáceres.
Agosto 26, 2025 10:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Gwj5SvmXYAAv2yN.jpeg
Sportivo Luqueño
Norteños vs. sureños dan inicio a la semana 10
Encarnación FC vs. Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero será el duelo de arranque de la semana 10 de la Copa Paraguay 2025.
Agosto 26, 2025 07:14 a. m.
 · 
Redacción D10
Julio César Cáceres
Sportivo Luqueño
No se mueve de Luque
Pulgar abajo a Olimpia. Tras una miniserie, se confirmó ayer que Julio Cáceres se quedará a cumplir su contrato en Luqueño.
Agosto 26, 2025 06:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Julio César Cáceres_52407543.png
Sportivo Luqueño
Molestia en Luqueño por sondeo a Cáceres
Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño, no ocultó su molestia por un nuevo intento por llevarse a su DT y pidió respeto para la institución.
Agosto 25, 2025 12:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Luqueño y Ameliano_Lautaro Comas_62581891.jpg
Sportivo Luqueño
Rodríguez con la mira en el Clausura 2025
El titular del Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez, manifestó en Fútbol a lo Grande que la prioridad de la institución es pelear el Clausura 2025, atendiendo que fue el primer equipo de Primera en ser eliminado de la Copa Paraguay 2025.
Agosto 19, 2025 09:14 a. m.
 · 
Redacción D10
Luqueño_62456871.jpg
Sportivo Luqueño
Con el objetivo de estar arriba
“Lo que tenemos que destacar es que volvimos a la senda de la victoria. El objetivo es estar arriba cerca del líder del campeonato”, señaló Julio César Cáceres en rueda de prensa, después de la rotunda goleada por 5-1 sobre Tembetary, en el desarrollo de la jornada 7 del Clausura.
Agosto 11, 2025 09:21 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más