Luqueño anuncia a Lucas Barrios

Sportivo Luqueño anunció este lunes la contratación de Lucas Barrios como nuevo entrenador del plantel principal en reemplazo de Julio César Cáceres.

“Damos la bienvenida a Lucas Barrios, nuevo director técnico de nuestro plantel principal. Con su liderazgo y conocimiento, inicia una nueva etapa en la historia del Kure Luque. ¡Que sea con éxitos, Lucas!”, fue el mensaje de bienvenida del Sportivo Luqueño para su nuevo entrenador.

Lucas Barrios tuvo una etapa como futbolista en Sportivo Luqueño donde marcó varios goles, aunque sin títulos en el club, dejó lindos recuerdos para los auriazules que ahora se ilusionan con este nuevo ciclo de La Pantera, pero en otra faceta.

Luqueño tiene un pésimo andar en este torneo Clausura, lo que resultó ser insostenible para Julio César Cáceres que terminó dejando la dirección técnica del auriazul.

Luqueño marcha décimo con 17 puntos y una impresionante racha de nueve partidos sin ganar, incluida una eliminación en Copa Paraguay ante el modesto Minga Guazú.

La próxima fecha, la número 16 del torneo Clausura, Luqueño enfrentará a Nacional el domingo 12 de octubre a las 20:00, lo que será el estreno de Lucas Barrios como técnico del Kure Luque.