04 oct. 2025
Sportivo Luqueño

Julio Cáceres ya no es técnico de Luqueño

Julio Cáceres dejó de ser entrenador de Luqueño, tras el último 0-3 sufrido contra el 2 de Mayo.

Octubre 04, 2025 02:36 p. m. • 
Por Redacción D10
julio cáceres.jpg

Julio Cáceres posa con el presidente durante su presentación como nuevo entrenador del Chanchón.

Foto: Archivo - Sportivo Luqueño

La Comisión Directiva del Sportivo Luqueño decidió este sábado prescindir de los servicios del entrenador Julio Cáceres, tras los últimos malos resultados en el torneo Clausura 2025, según informaron este mediodía diversas fuentes, entre ellas Fútbol a lo Grande.

La gota que colmó el vaso fue la última goleada por 0-3 sufrida contra el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, en el estadio Luis Salinas de Itauguá en donde hizo de local el Auriazul.

Esta derrota significó la sexta consecutiva en el campeonato, todas después de que su nombre estuviera vinculado con Olimpia, cuya ida finalmente no llegó a concretarse.

En esta caída libre, el Chanchón se quedó con 17 puntos, en el noveno lugar en la tabla de posiciones. Cáceres dirigió 20 partidos en este ciclo, ganó 5 compromisos, empató 5 y perdió 10 compromisos, que hicieron insostenible el proceso deportivo al mando del Emperador.

Aún se desconoce quién tomará el mando del Auriazul. Su próximo compromiso será frente a Nacional por la fecha 16 del Clausura, de visitante, en el estadio Arsenio Erico de Barrio Obrero.

Sportivo Luqueño Julio Cáceres 2 de Mayo
Redacción D10
