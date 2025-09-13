13 sept. 2025

Jonathan Ramos

Sportivo Luqueño
La regularidad de Jonathan Ramos
El habilidoso extremo Jonathan Ramos (18 años) se afianza como una de las gratas apariciones en el fútbol paraguayo producto de su regularidad y buenos partidos en Sportivo Luqueño.
Septiembre 13, 2025
 · 
Redacción D10