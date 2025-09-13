Menú
Jonathan Ramos
Sportivo Luqueño
La regularidad de Jonathan Ramos
El habilidoso extremo Jonathan Ramos (18 años) se afianza como una de las gratas apariciones en el fútbol paraguayo producto de su regularidad y buenos partidos en Sportivo Luqueño.
Septiembre 13, 2025 08:37 a. m.
·
Redacción D10