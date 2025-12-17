Alejandro Silva vuelve “con ganas de conseguir títulos” con Olimpia

Alejandro Silva, el máximo goleador extranjero en la historia de Olimpia, fue presentado este miércoles de manera oficial como nuevo futbolista del Decano para la temporada 2026.

El charrúa de 36 años de edad, que viene de hacer una buena temporada con el modesto equipo de Recoleta, buscará ubicarlo nuevamente a la entidad de Para Uno en los primeros planos del fútbol paraguayo.

“Contento, feliz, a disfrutarlo y a conseguir títulos. Fue bastante rápido, contento, me agarra bien con buena edad, pero disfrutando del fútbol y con muchas ganas”, aseguró durante su primera declaración al medio oficial del Decano.

Consultado sobre con qué versión se van a encontrar, el montevideano fue contundente. “Con un Ale que viene a sumar. Con el mismo hambre del que vino por primera vez, con ganas de conseguir títulos, con ganas de ganar, con un Ale ganador, como fue siempre”, remarcó.

Con esa premisa de “sumar en el vestuario, sumar afuera y adentro de la cancha”, Silva buscará reverdecer sus laureles en la próxima campaña, aunque para ello deberá esforzarse al máximo.

“Si no te va bien en este club te van a putear y es normal porque es un club ganador, la gente quiere ganar, el jugador también. Es un lindo desafío, esa adrenalina que capaz la había perdido un poco es algo que me incentivó a venir”, remarcó.

También no descarta despedirse profesionalmente con la franja azabache en el pecho, pero el tiempo y su rendimiento tendrán la última palabra. “Va a depender mucho de como me sienta yo, de como siga jugando, va a depender del año”, sentenció.