17 dic. 2025
Olimpia

Alejandro Silva vuelve “con ganas de conseguir títulos” con Olimpia

Alejandro Silva, uno de los fichajes de Olimpia, aseguró que vuelve con hambre de conseguir nuevos títulos con la entidad franjeada.

Diciembre 17, 2025 06:20 p. m. • 
Por Redacción D10
alejandro silva.jpg

Alejandro Silva vuelve a Olimpia para el 2026.

Foto: Gentileza

Alejandro Silva, el máximo goleador extranjero en la historia de Olimpia, fue presentado este miércoles de manera oficial como nuevo futbolista del Decano para la temporada 2026.

El charrúa de 36 años de edad, que viene de hacer una buena temporada con el modesto equipo de Recoleta, buscará ubicarlo nuevamente a la entidad de Para Uno en los primeros planos del fútbol paraguayo.

“Contento, feliz, a disfrutarlo y a conseguir títulos. Fue bastante rápido, contento, me agarra bien con buena edad, pero disfrutando del fútbol y con muchas ganas”, aseguró durante su primera declaración al medio oficial del Decano.

Consultado sobre con qué versión se van a encontrar, el montevideano fue contundente. “Con un Ale que viene a sumar. Con el mismo hambre del que vino por primera vez, con ganas de conseguir títulos, con ganas de ganar, con un Ale ganador, como fue siempre”, remarcó.

Con esa premisa de “sumar en el vestuario, sumar afuera y adentro de la cancha”, Silva buscará reverdecer sus laureles en la próxima campaña, aunque para ello deberá esforzarse al máximo.

“Si no te va bien en este club te van a putear y es normal porque es un club ganador, la gente quiere ganar, el jugador también. Es un lindo desafío, esa adrenalina que capaz la había perdido un poco es algo que me incentivó a venir”, remarcó.

También no descarta despedirse profesionalmente con la franja azabache en el pecho, pero el tiempo y su rendimiento tendrán la última palabra. “Va a depender mucho de como me sienta yo, de como siga jugando, va a depender del año”, sentenció.

Olimpia Alejandro Silva Recoleta
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ACT_4700_38801426.JPG
Olimpia
El Sargento vuelve a la Villa
¡Confirmado! El zaguero Mateo Gamarra retorna a Olimpia en condición de préstamo por un año desde el Athletico Paranaense.
Diciembre 15, 2025 08:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay Ecuador
Olimpia
Balbuena es otra pretensión decana
Axel Balbuena, mundialista albirrojo Sub 20, está en planes de Olimpia.
Diciembre 14, 2025 09:08 a. m.
 · 
Redacción D10
Tomás Rodríguez
Olimpia
Es panameño, le anotó a Cerro y Olimpia lo traería
Olimpia podría hacerse con los servicios de un delantero panameño que tiene chances de jugar el Mundial 2026. Además, el jugador le marcó a Cerro Porteño en Copa Libertadores.
Diciembre 12, 2025 06:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Octavio Riveros
Olimpia
El goleador del Barcelona que suena para Olimpia
En las últimas horas saltó la información de que Olimpia estaría interesado en un delantero que milita en el Barcelona de Guayaquil. Se trata de Octavio Rivero atacante uruguayo de 33 años.
Diciembre 12, 2025 12:56 p. m.
 · 
Redacción D10
pabbbe.jpg
Olimpia
Olimpia va planificando el 2026
Con cinco refuerzos confirmados, Olimpia se prepara para lo que será la temporada 2026.
Diciembre 10, 2025 05:05 p. m.
Erik López
Olimpia
Olimpia, dispuesto a ceder a Erik López
El delantero Erik López podría seguir su carrera fuera de Olimpia, por más de que aún tenga contrato con el club decano, de acuerdo con lo que dijo su agente Hugo Gaona.
Diciembre 10, 2025 12:25 p. m.
 · 
Redacción D10
