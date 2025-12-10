Kure`i vuelve al chiquero

Sportivo Luqueño también comienza a moverse en el mercado de pases y tiene asegurado a uno de los refuerzos para la temporada 2026. Se trata de Óscar “Kure`i” Ruiz que vuelve a la institución luego de casi 10 años.

“Luqueño es un club en que ya estuve. Mucha ilusión de poder volver a vestir esa camiseta, una camiseta de una hinchada muy pasional y muy feliz que se pueda dar”, dijo Ruiz en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental.

“Sé bien donde estoy llegando, la presión que voy a tener. Me gusta eso, bastante tiempo que no estoy sintiendo, quiero volver a sentir eso. Trabajar duro para poder ayudar a que las cosas mejoren”, agregó.

Ruiz recordó su paso por el 2015 en el que fue parte de la campaña del equipo Auriazul que casi llegó a la final de la Copa Sudamericana. Además, dijo que el cariño que se ganó de parte de la hinchada fue gracias a su trabajo y espera mantenerse en esa línea.

“Cuando me dijeron que había interés, no dudé. Falta la firma”, cerró la nota.

