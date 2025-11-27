“Fue el peor año”

Es que el Auriazul se quedó con las manos vacías en cuanto a clasificación internacional para el 2026. Recordemos que fue protagonista de la Sudamericana en el 2024 y 2025.

Rodríguez también se refirió a la importancia de jugar de local. “Deseamos tener pronto el nuevo Feliciano Cáceres”. El estadio se encuentra en etapa de remodelación y recién para finales del 2026 podría habilitarse.

Luqueño en la última fecha (22) tendrá que jugar ante uno de los aspirantes al título, Guaraní. Con respecto al partido, el mandamás dijo: “Esperamos despedirnos de la mejor manera ante Guaraní”.