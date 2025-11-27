27 nov. 2025
Sportivo Luqueño

“Fue el peor año”

Daniel Rodríguez, titular del Sportivo Luqueño, fue muy tajante y realista al realizar el análisis del año. “Fue el peor año desde que estoy como presidente”, señaló durante la entrevista en Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Punto alto. Lautaro Comas fue uno de los más regulares.

Es que el Auriazul se quedó con las manos vacías en cuanto a clasificación internacional para el 2026. Recordemos que fue protagonista de la Sudamericana en el 2024 y 2025.

Rodríguez también se refirió a la importancia de jugar de local. “Deseamos tener pronto el nuevo Feliciano Cáceres”. El estadio se encuentra en etapa de remodelación y recién para finales del 2026 podría habilitarse.

Luqueño en la última fecha (22) tendrá que jugar ante uno de los aspirantes al título, Guaraní. Con respecto al partido, el mandamás dijo: “Esperamos despedirnos de la mejor manera ante Guaraní”.

