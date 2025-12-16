Aguilar quiere seguir en Luqueño

Alfredo Aguilar conversó este martes en Radio Monumental y contó que se encuentra en plena etapa de negociación para extender su contrato con el Sportivo Luqueño, equipo al que arribó en la temporada 2023.

El futbolista reconoció que este 2025 no fue el mejor en materia deportiva, quedando fuera de la competencia internacional del próximo año. Aún así, están comprometidos con la grandeza del club y espera poder acordar su continuidad.

“Sabemos de la grandeza de Luqueño, estamos negociando para renovar. La idea es seguir”, expresó a Fútbol a lo Grande por la 1080 AM.

Sportivo Luqueño apunta con optimismo a la temporada 2026 con Lucas Barrios en el banco. Hasta el momento, el delantero Óscar Ruíz fue el único que fue anunciado por la institución como refuerzo.