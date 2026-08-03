03 ago 2026
Paraguayos en el Exterior

Hugo Cuenca cambia de equipo en España

Hugo Cuenca tiene nuevo club: El Celta de Vigo de España adquirió su ficha, pero lo cederá a su filial.

Agosto 3, 2026 04:19 p. m. • 
Por Redacción D10
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Hugo Cuenca, jugador paraguayo.

Foto: Gentileza

El talentoso mediocampista paraguayo Hugo Cuenca sumará un nuevo desafío a su carrera futbolística en el balompié español tras acordarse su llegada al Celta de Vigo, en calidad de cedido a préstamo desde el Genoa de Italia.

El acuerdo incluye una opción de compra a favor del conjunto gallego, en donde el atacante de 21 años llega en realidad para sumar minutos en su filial: Celta Fortuna, equipo filial que disputará por primera vez la Segunda División de España.

El futbolista guaraní registra un importante recorrido en el fútbol europeo tras haber integrado las filas del AC Milan y dar el paso posterior al Genoa.

Tras un rodaje a préstamo durante el primer semestre del año en el Burgos, también español, el volante ofensivo afronta esta prueba en el equipo celeste como una oportunidad clave para afianzarse en el fútbol de élite del Viejo Continente.

Hugo Cuenca Celta de Vigo España
Redacción D10
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