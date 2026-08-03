03 ago 2026
Paraguayos en el Exterior

Mathías Villasanti cumple 200 juegos con Gremio

El volante paraguayo Mathías Villasanti jugó este fin de semana su partido 200 con la camiseta del tradicional equipo gaúcho.

Agosto 3, 2026 04:16 p. m. • 
Por Redacción D10
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¿Cambia de aire? Mathías Villasanti podría dejar Gremio.

El mediocampista paraguayo Mathías Villasanti volvió a registrar una jornada destacada con la camiseta de Grêmio de Porto Alegre.

En el reciente enfrentamiento frente a Mirassol por los octavos de final de la Copa do Brasil, donde el volante guaraní completó los 90 minutos en el empate 1-1 como visitante, alcanzó oficialmente una marca de gran peso en su carrera al sumar su partido número 200 vistiendo los colores del “Tricolor Gaúcho”.

Desde su llegada al club riograndense a mediados de 2021 procedente de Cerro Porteño, Villasanti se consolidó como una pieza inamovible en la estructura táctica y en el vestuario, convirtiéndose en uno de los capitanes del equipo.

Con tres títulos en su haber —dos Campeonato Gaúcho y una Recopa Gaúcha—, la trayectoria del volante de la Albirroja en Porto Alegre refleja un crecimiento constante que lo sitúa entre los referentes extranjeros más importantes del fútbol brasileño actual.

Al haber disputado este encuentro fuera de casa ante Mirassol en el Estadio José Maria de Campos Maia, se aguarda que la directiva del club entregue la tradicional casaca con el dorsal “200" en la revancha de este miércoles.

Mathías Villasanti Gremio Copa de Brasil
Redacción D10
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