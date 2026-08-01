01 ago 2026
Paraguayos en el Exterior

Diego Gómez y Julio Enciso jugaron en amistoso

Los paraguayos Diego Gómez y Julio Enciso tuvieron minutos en el amistoso entre Brighton y Racing de Estrasburgo disputado en Viena.

Agosto 1, 2026 07:43 p. m. • 
Por Redacción D10
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Los paraguayos Diego Gómez y Julio Enciso en la previa del partido que terminó con victoria de Brighton.

El Brighton superó a Racing de Estraburgo por 4-3, en un partido de 120 minutos y varios equipos en cancha disputado en Austria, con participación de los paraguayos Diego Gómez y Julio Enciso, quienes fueron grandes protagonistas en una exigente jornada de pretemporada.

Más allá de que esta vez no llegaron a coincidir juntos en la cancha (Enciso entró a los 77', Gómez no regresó tras los 45'), los dos compatriotas terminaron festejando juntos en vestuarios tras la victoria y sellando un fraterno reencuentro que capturó la atención de la prensa internacional.

En lo deportivo, el ensayo se jugó bajo un calor asfixiante que rozó los 40 °C. Por eso, el DT alemán Fabian Hürzeler y el cuadro francés pactaron un partido extendido de 120 minutos (cuatro tiempos de 30) para meterle buena carga física a las piernas.

El Racing de Estrasburgo sorprendió de entrada poniéndose 2-0 arriba con tantos de Samuel Amo-Ameyaw y Martial Godo. Sin embargo, las Gaviotas reaccionaron con fiereza: aprovecharon la pelota parada y los errores defensivos del rival para dar vuelta el trámite con goles de Pascal Groß, Olivier Boscagli, Eiran Cashin e Ibrahim Osman, para el 4-3 final.

Julio Enciso Diego Gómez Amistoso
Redacción D10
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