Primer gol de Sergio Díaz con Barcelona

Sergio Díaz marcó el tanto del empate de Barcelona (1-1) ante Leones por la fecha 23 de la Primera División de Ecuador. Es el primer tanto del compatriota con el club al cual llegó este segundo semestre.

La jugada tuvo suspenso ya que en primera instancia, el gol fue anulado, pero tras la revisión del VAR, el árbitro terminó convalidándolo, para el primer grito de Sergio Díaz con el equipo amarillo.

Más allá de la polémica, la definición de Díaz fue de gran factura. El compatriota controló el balón con un enganche de derecha para acomodarse y sacó un remate rápido de puntín de zurda que dejó sin opciones al arquero rival para el 1-1 definitivo en el partido.

Con este resultado, el equipo de Sergio Díaz se ubica en la quinta posición del torneo ecuatoriano con 35 puntos, muy por debajo del líder Independiente del Valle que tiene 58.