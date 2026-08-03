03 ago 2026
Paraguayos en el Exterior

Primer gol de Sergio Díaz con Barcelona

Sergio Díaz convirtió su primer gol con la camiseta de Barcelona de Ecuador que igualó de visitante ante Leones.

Agosto 3, 2026 08:39 a. m. • 
Por Redacción D10
HOwnFo5WgAAkO89.jpg

Momento exacto de la definición de Sergio Díaz para el empate de Barcelona ante Leones.

Sergio Díaz marcó el tanto del empate de Barcelona (1-1) ante Leones por la fecha 23 de la Primera División de Ecuador. Es el primer tanto del compatriota con el club al cual llegó este segundo semestre.

La jugada tuvo suspenso ya que en primera instancia, el gol fue anulado, pero tras la revisión del VAR, el árbitro terminó convalidándolo, para el primer grito de Sergio Díaz con el equipo amarillo.

Más allá de la polémica, la definición de Díaz fue de gran factura. El compatriota controló el balón con un enganche de derecha para acomodarse y sacó un remate rápido de puntín de zurda que dejó sin opciones al arquero rival para el 1-1 definitivo en el partido.

Con este resultado, el equipo de Sergio Díaz se ubica en la quinta posición del torneo ecuatoriano con 35 puntos, muy por debajo del líder Independiente del Valle que tiene 58.

Sergio Díaz Barcelona Ecuador
Redacción D10
Más contenido de esta sección
alex arce.jpg
Paraguayos en el Exterior
Golazo de Alex Arce para Independiente Rivadavia
El delantero paraguayo Alex Arce marcó el primer gol de Independiente Rivadavia, que venció 2-1 a Huracán. También anotó José Florentín.
Julio 31, 2026 12:04 p. m.
 · 
Redacción D10
FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Germany vs Paraguay
Paraguayos en el Exterior
El Galatasaray, nuevamente a la carga por Julio Enciso
De acuerdo con informaciones provenientes de Turquía, el Galatasaray habría presentado una oferta concreta por Julio Enciso que rondaría los € 20.000.000.
Julio 31, 2026 11:30 a. m.
 · 
Redacción D10
1524966-juventude-busca-atacante-paraguaio-por-emprestimo-no-cerro-p.jpg
Paraguayos en el Exterior
Luis Amarilla, presentado en Juventude de la Serie B
El delantero paraguayo Luis Amarilla, últimamente en Cerro Porteño, lleva sus goles al Juventude de Brasil.
Julio 30, 2026 03:42 p. m.
 · 
Redacción D10
junniio.jpg
Paraguayos en el Exterior
Junior Marabel, en racha en Argentina
VIDEO. El paraguayo Junior Marabel volvió a anotar un gol en el fútbol argentino.
Julio 30, 2026 01:19 p. m.
gessime-yassine-samir-el-mourabet-julio-enciso-(de-gauche-a-droite)-et-guela-doue-(a-genoux)-ont-retrouve-la-meinau-ce-mardi-photo-fournie-par-le-club-1785262756.jpg
Paraguayos en el Exterior
Julio Enciso regresó a Estrasburgo
El delantero paraguayo, Julio Enciso, tuvo su primer entrenamiento desde que terminó el Mundial con su club, Racing de Estrasburgo.
Julio 29, 2026 05:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Gómez
Paraguayos en el Exterior
River Plate intentó contratar a Gustavo Gómez
Lo reveló la prensa brasileña. El defensor paraguayo fue sondeado para fichar por el equipo argentino.
Julio 29, 2026 04:18 p. m.
 · 
Redacción D10