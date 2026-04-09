La insólita expulsión de Cecilio Domínguez

Cerro Porteño debutó este miércoles en la fase de grupos de la Copa Libertadores frente al Sporting Cristal, en condición de visitante. Poco antes del final de la primera etapa, el Ciclón sufrió una expulsión y el jugador que vio la roja fue Cecilio Domínguez.

El jugador azulgrana quiso apurar la ejecución de un saque lateral, pero Maxloren Castro se puso frente a él para evitar que jugara. No obstante, el paraguayo decidió cobrar y lanzó la pelota por el rostro del rival.

En principio, el juez Darío Herrera le mostró la tarjeta amarilla, pero a instancias del VAR, cambió su decisión y finalmente le enseñó la roja a los 43’. Con el 0-0 en el marcador y todo un tiempo por delante, Cerro Porteño tendrá que encarar con un hombre menos.