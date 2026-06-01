31 may. 2026
Copa del Mundo

Árbitros paraguayos rumbo al Mundial 2026

La terna arbitral paraguaya integrada por Juan Gabriel Benítez, Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar viajó este domingo a Estados Unidos para sumarse a la preparación del Mundial 2026.

Mayo 31, 2026 10:22 p. m.
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Los jueces viajaron a Estados Unidos.

Foto: Juan José Pérez.

El arbitraje paraguayo también jugará su Mundial. Ayer, la terna integrada por Juan Gabriel Benítez, Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar viajó a los Estados Unidos para sumarse a los trabajos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde representarán al país en la máxima cita del fútbol internacional.

Benítez fue designado como árbitro principal, mientras que Cardozo y Saldívar cumplirán funciones como asistentes, formando un equipo que llega respaldado por una importante trayectoria en competencias internacionales y por la confianza depositada por la FIFA para uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Antes de emprender el viaje, Juan Gabriel Benítez expresó sus sensaciones ante el enorme desafío que se avecina. “Las expectativas son las de ir y desarrollar un trabajo en óptimas condiciones, estamos contentos con esta oportunidad”, señaló el juez paraguayo.

La presencia de la terna nacional en el Mundial 2026 representa un nuevo reconocimiento para el arbitraje paraguayo, que en los últimos años ha ganado protagonismo en torneos organizados por FIFA y Conmebol. La designación fue celebrada por la Asociación Paraguaya de Fútbol, que destacó el trabajo, la preparación y el crecimiento sostenido de sus árbitros a nivel internacional.

Benítez, Cardozo y Saldívar ya tuvieron participación en competencias de gran relevancia durante las últimas temporadas, incluyendo encuentros del Mundial de Clubes y de la Copa Árabe de la FIFA, experiencias que fortalecieron sus credenciales para integrar la nómina mundialista.

De esta manera, Paraguay no solo tendrá representación dentro de la cancha a través de la Albirroja, sino también desde el arbitraje, con una terna que buscará dejar en alto el nombre del país en el escenario más importante del fútbol mundial.

Mundial FIFA 2026 Paraguay Juan Gabriel Benítez
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