Trinidense golea a Luqueño y se afirma en lo alto del Clausura

Sportivo Trinidense superó a Sportivo Luqueño por 4-1, en la ronda 2 del Torneo Clausura, en un juego de altas emociones que se disputó en el Luis Salinas de la ciudad de Itauguá.

Tras una primera parte en donde el desarrollo del compromiso fue parejo, en la complementaria de arranque el Triqui mostró un perfil más efectivo, por lo que abrió el marcador con la definición de Tomás Rayer (49’).

No bajó el pie del acelerador y amplió la diferencia a través de Jorge Marcelino (65’). Ya sobre el final, y con un Chanchón jugado en ataque, Nicolás Maná (83’) y Luis Abreu (85’) estiraron la diferencia y dieron un tinte de goleada al triunfo de Trinidad.

Sobre el cierre del cotejo, el delantero Walter González (88’) marcó para los dirigidos por el uruguayo Hernán Rodrigo López.

Trinidense llega a seis puntos, con andar perfecto en dos fechas del campeonato, igualando la línea del Sportivo 2 de Mayo como líder de la tabla de posiciones. Luqueño se mantiene con 3 unidades.

En la próxima jornada, Sportivo Luqueño visitará a Cerro Porteño el sábado 1 de agosto, a las 18:30, en el estadio ueno La Nueva Olla. Por su parte, Sportivo Trinidense recibirá al Sportivo San Lorenzo el lunes 3 de agosto, desde las 16:00, en el estadio Martín Torres.