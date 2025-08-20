Julio Enciso jugará en Francia y luego en Chelsea

Finalmente, el paraguayo Julio Enciso no volverá Sudamérica en lo inmediato, como se especulaba ante la jugosa oferta que le hizo el Palmeiras brasileño, de unos 18 millones de euros.

Jugará en el Estrasburgo de Francia, club que apareció en las últimas semanas con una oferta real y, al parecer, superior a la del club paulista.

Según informa The Athletic, el grupo propietario del Chelsea y el Estrasburgo, BlueCop llegó a un acuerdo para el fichaje del centrocampista del Brighton & Hove Albion. “El consorcio ha cerrado los términos personales del internacional paraguayo de 21 años”, asegura el medio norteamericano esta tarde.

“Se espera que Enciso pase inicialmente por el club francés, pero se le considera un jugador a largo plazo del Chelsea”, afirma la publicación.

Con esto, luego de meses de incertidumbre y en plena recuperación de su intervención quirúrgica en la rodilla, se conoce ya el equipo que albergará al delantero paraguayo en lo sucesivo, sobre todo en el año en el que puede ser jugador mundialista.