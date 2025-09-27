27 sept. 2025
Paraguayos en el Exterior

Primer gol de Omar Alderete en la Premier League

El defensor albirrojo Omar Alderete firmó de cabeza su primer gol en la Premier League de Inglaterra con la camiseta del Sunderland.

Septiembre 27, 2025 02:32 p. m. • 
Por Redacción D10
Omar Alderete anotó de cabeza su primer gol para el Sunderland.

El defensa paraguayo Omar Alderete tuvo su estreno goleador con la camiseta del Sunderland, club al cual llegó esta temporada y con la cual ha venido teniendo buenas actuaciones.

Este sábado convirtió su primer gol en la Premier League de Inglaterra con un gran golpe de cabeza que abrió el marcador para el Sunderland que visita al Nottingham Forest.

