Primer gol de Omar Alderete en la Premier League

El defensa paraguayo Omar Alderete tuvo su estreno goleador con la camiseta del Sunderland, club al cual llegó esta temporada y con la cual ha venido teniendo buenas actuaciones.
Este sábado convirtió su primer gol en la Premier League de Inglaterra con un gran golpe de cabeza que abrió el marcador para el Sunderland que visita al Nottingham Forest.
¡HAY GOL PARAGUAYO EN INGLATERRA! Omar Alderete conectó muy bien de cabeza y selló el 1-0 de Sunderland sobre Nottingham— SportsCenter (@SC_ESPN) September 27, 2025
