05 oct. 2025
Paraguayos en el Exterior

Estrasburgo aplasta en el regreso de la Joya

Julio Enciso regresó a las canchas, tras su lesión en la rodilla. El paraguayo ingresó al minuto 27 del segundo tiempo en la aplastante victoria del Estrasburgo.

Octubre 05, 2025 02:31 p. m. • 
Por Redacción D10
julio enciso.jpg

Julio Enciso, delantero paraguayo de Estrasburgo.

Foto: Gentileza

El argentino Joaquín Panichelli, con un doblete y una gran actuación, lideró la goleada del Estrasburgo sobre el Angers (5-0), en el regreso de Julio Enciso, que mantiene al conjunto liderado por Liam Rosenior en las posiciones de Liga de Campeones de la Ligue 1 e igualado a puntos con el líder, el Olympique Marsella.

El Estrasburgo cerró bien una semana que comenzó con una derrota ante el Marsella (1-2); días después, sumó una victoria en la Liga Conferencia frente al Slovan Bratislava (1-2); y este domingo, culminó la serie con tres puntos en Liga ante uno de los clubes que peleará por no perder la categoría.

Panichelli, autor de 21 goles la pasada temporada con el Mirandés en la Segunda División española, fue la llave que abrió el candado con el que el Angers intentó cerrar su portería. Suyos fueron los dos primeros tantos del partido con los que alcanzó los cinco este curso para colocarse junto a Ansu Fati (Mónaco) en lo más alto de la clasificación de los máximos goleadores.

Abrió el marcador al borde del descanso tras aprovechar una asistencia de su compatriota Valentín Barco, que dejó a Panichelli solo ante el guardameta Herve Koffi. El atacante del Estrasburgo no falló y abrió el marcador cuando parecía que ambos equipos se iban a marchar a los vestuarios sin celebrar goles.

Panichelli alargó la renta del Estrasburgo en los primeros minutos de la segunda parte, cuando recogió una asistencia de Felix Lemarechal en el punto de penalti. Resolvió a la media vuelta y el Estrasburgo, con 2-0 a favor, se creció para completar la goleada con otro doblete de Martial Godo y con un tanto de Abdoul Ouattara con los que se asentó en la tercera plaza igualado con el Marsella y el PSG, que tiene que visitar al Lille para cerrar la jornada.

Paraguayos en el exterior Julio Enciso Estrasburgo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
54435241899_c850308f5b_o-scaled-e1744292746864-1024x640.jpg
Paraguayos en el Exterior
El paraguayo que “renace de las cenizas”
El volante ofensivo paraguayo Óscar Romero tiene renovadas oportunidades de jugar en el Internacional de Porto Alegre, tras la llegada al banquillo de Ramón Díaz.
Octubre 01, 2025 03:48 p. m.
 · 
Redacción D10
G14kQXdWcAA5xct.jpg
Paraguayos en el Exterior
Gol de Enzo Giménez con centro de Di María
El paraguayo Enzo Giménez marcó un gol de cabeza para Rosario Central tras un gran centro del campeón del mundo con Argentina, Ángel Di María.
Septiembre 27, 2025 09:52 p. m.
 · 
Redacción D10
G13n5_lWsAAUP2u.jpg
Paraguayos en el Exterior
Primer gol de Omar Alderete en la Premier League
El defensor albirrojo Omar Alderete firmó de cabeza su primer gol en la Premier League de Inglaterra con la camiseta del Sunderland.
Septiembre 27, 2025 02:32 p. m.
 · 
Redacción D10
G13LYDZWIAA-61B.jpg
Paraguayos en el Exterior
Brighton de Diego Gómez vence al Chelsea a domicilio
El Brighton, con un Diego Gómez enchufado y clave en la remontada, derrotó al Chelsea en el mismísimo Stamford Bridge.
Septiembre 27, 2025 01:09 p. m.
 · 
Redacción D10
G12pfRpWQAA0pSa.jpg
Paraguayos en el Exterior
Manchester United de Diego León cae ante el Brentford
El Manchester United, con Diego León en el banco de suplentes todo el partido, cayó derrotado en su visita al Brentford por la fecha 6 de la Premier League de Inglaterrra.
Septiembre 27, 2025 11:01 a. m.
 · 
Redacción D10
20250926_214643.jpg
Paraguayos en el Exterior
Gol y asistencia de Ronaldo Martínez
El paraguayo Ronaldo Martínez anotó y dio una asistencia para Platense que igualó 2-2 ante San Martín de San Juan en el fútbol argentino.
Septiembre 26, 2025 09:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más