Estrasburgo aplasta en el regreso de la Joya

El argentino Joaquín Panichelli, con un doblete y una gran actuación, lideró la goleada del Estrasburgo sobre el Angers (5-0), en el regreso de Julio Enciso, que mantiene al conjunto liderado por Liam Rosenior en las posiciones de Liga de Campeones de la Ligue 1 e igualado a puntos con el líder, el Olympique Marsella.

El Estrasburgo cerró bien una semana que comenzó con una derrota ante el Marsella (1-2); días después, sumó una victoria en la Liga Conferencia frente al Slovan Bratislava (1-2); y este domingo, culminó la serie con tres puntos en Liga ante uno de los clubes que peleará por no perder la categoría.

Panichelli, autor de 21 goles la pasada temporada con el Mirandés en la Segunda División española, fue la llave que abrió el candado con el que el Angers intentó cerrar su portería. Suyos fueron los dos primeros tantos del partido con los que alcanzó los cinco este curso para colocarse junto a Ansu Fati (Mónaco) en lo más alto de la clasificación de los máximos goleadores.

Abrió el marcador al borde del descanso tras aprovechar una asistencia de su compatriota Valentín Barco, que dejó a Panichelli solo ante el guardameta Herve Koffi. El atacante del Estrasburgo no falló y abrió el marcador cuando parecía que ambos equipos se iban a marchar a los vestuarios sin celebrar goles.

Panichelli alargó la renta del Estrasburgo en los primeros minutos de la segunda parte, cuando recogió una asistencia de Felix Lemarechal en el punto de penalti. Resolvió a la media vuelta y el Estrasburgo, con 2-0 a favor, se creció para completar la goleada con otro doblete de Martial Godo y con un tanto de Abdoul Ouattara con los que se asentó en la tercera plaza igualado con el Marsella y el PSG, que tiene que visitar al Lille para cerrar la jornada.