02 oct. 2025
Paraguayos en el Exterior

¿Julio Enciso debutará contra el PSG?

El astro paraguayo Julio Enciso podría tener su estreno en la octava jornada de la Ligue 1, informa un medio francés.

Octubre 02, 2025 04:11 p. m. • 
Por Redacción D10
Julio Enciso

Julio Enciso se encuentra ansioso por estrenarse en la Ligue 1 de Francia.

Foto: Gentileza - Julio Enciso

Una de las preguntas más recurrentes de los hinchas de la Albirroja es la siguiente: ¿Cuándo volverá oficialmente a las canchas Julio Enciso? Al menos según una publicación francesa, parece que no falta mucho para que el paraguayo de 21 años debute con la camiseta del Racing de Estrasburgo.

Según Footix, portal francés de noticias y contenido relacionado con el fútbol, cuyo nombre hace referencia a la mascota del Mundial Francia 98, el debut del paraguayo podría darse en la octava fecha de la Ligue 1, el 17 de octubre, cuando Racing de Estrasburgo visite el Parque de los Príncipes para enfrentar al líder de la competencia, París Saint Germain.

Para ese partido, siempre según Footix, también el Estrasburgo ya podrá contar con el neerlandés Emanuel Emegha y el francés Mamadou Sarr, cuyos “regresos programados”, junto con el del paraguayo, están “previstos para la octava jornada si todo marcha bien físicamente”.

Enciso se mostró esta semana muy animado y en perfectas condiciones jugando al pikivoley (que en Europa llaman teqball) con el argentino Joaquin Panichelli, en un momento de entretenimiento en las instalaciones del Racing.

Julio Enciso Racing Ligue 1
Redacción D10
