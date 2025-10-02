02 oct. 2025
Paraguayos en el Exterior

Andrés Cubas es campeón en Canadá

El volante paraguayo del Vancouver Whitecaps, Andrés Cubas, se consagró campeón del Campeonato Canadiense.

Octubre 02, 2025 03:15 p. m. • 
Por Redacción D10
G2QOXx4XQAA8woF.jpg

Campeones. Andrés Cubas y el alemán Thomas Müller fueron decisivos en la consagración.

FOTO: GENTILEZA.

El Vancouver Whitecaps FC se alzó con la Copa Voyageurs tras vencer 4-2 al Vancouver FC en la Final del Campeonato Canadiense 2025, asegurando así un histórico tetracampeonato consecutivo y un cupo para la próxima Concacaf Champions Cup. En el equipo campeón, el volante paraguayo Andrés Cubas fue titular el miércoles y una pieza fundamental del equipo en donde también resalta la presencia del alemán Thomas Müller, precisamente un admirador del juego de Cubas, pues lo incluyó en su equipo ideal del mundo.

El clásico de Vancouver en el BC Place fue un espectáculo de goles, aunque el resultado se definió temprano gracias a una ráfaga del Whitecaps. El canadiense Ali Ahmed fue la gran figura ofensiva al anotar un doblete (minutos 5' y 36') y provocar un penal que convirtió la leyenda Müller (10'). A pesar del esfuerzo del Vancouver FC, que descontó brevemente con goles de Thierno Bah (35') y, más tarde, del ex-Whitecap Nicolás Mezquida (85'), la calidad superior del equipo de la MLS prevaleció, sellando el marcador con el regreso goleador del capitán Ryan Gauld (83').

El Campeonato Canadiense (Canadian Championship) es un torneo anual de copa donde los equipos canadienses de la MLS y la Canadian Premier League compiten por la Copa Voyageurs y una plaza en la Liga de Campeones de CONCACAF (Concacaf Champions Cup). De esta manera, el equipo de Cubas será el representante canadiense en la competencia continental.

Andrés Cubas Vancouver Canadá Thomas Müller
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G13n5_lWsAAUP2u.jpg
Paraguayos en el Exterior
Primer gol de Omar Alderete en la Premier League
El defensor albirrojo Omar Alderete firmó de cabeza su primer gol en la Premier League de Inglaterra con la camiseta del Sunderland.
Septiembre 27, 2025 02:32 p. m.
 · 
Redacción D10
G13LYDZWIAA-61B.jpg
Paraguayos en el Exterior
Brighton de Diego Gómez vence al Chelsea a domicilio
El Brighton, con un Diego Gómez enchufado y clave en la remontada, derrotó al Chelsea en el mismísimo Stamford Bridge.
Septiembre 27, 2025 01:09 p. m.
 · 
Redacción D10
G12pfRpWQAA0pSa.jpg
Paraguayos en el Exterior
Manchester United de Diego León cae ante el Brentford
El Manchester United, con Diego León en el banco de suplentes todo el partido, cayó derrotado en su visita al Brentford por la fecha 6 de la Premier League de Inglaterrra.
Septiembre 27, 2025 11:01 a. m.
 · 
Redacción D10
20250926_214643.jpg
Paraguayos en el Exterior
Gol y asistencia de Ronaldo Martínez
El paraguayo Ronaldo Martínez anotó y dio una asistencia para Platense que igualó 2-2 ante San Martín de San Juan en el fútbol argentino.
Septiembre 26, 2025 09:51 p. m.
 · 
Redacción D10
G1s_gOpWEAAQz6i.jpg
Paraguayos en el Exterior
Golazo del Kaku Romero en el triunfo del Al Ain
El albirrojo Alejandro Kaku Romero marcó el gol de la victoria del Al Ain ante el Shabab Al-Ahli en la Primera División de Emiratos Árabes Unidos.
Septiembre 25, 2025 03:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego Gómez
Paraguayos en el Exterior
Hürzeler se rinde ante Diego Gómez
El entrenador alemán Fabián Hürzeler elogió la gran actuación del paraguayo Diego Gómez, autor de cuatro goles en la goleada 6-0 sobre el Barnsley.
Septiembre 23, 2025 07:37 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más