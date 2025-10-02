Andrés Cubas es campeón en Canadá

El Vancouver Whitecaps FC se alzó con la Copa Voyageurs tras vencer 4-2 al Vancouver FC en la Final del Campeonato Canadiense 2025, asegurando así un histórico tetracampeonato consecutivo y un cupo para la próxima Concacaf Champions Cup. En el equipo campeón, el volante paraguayo Andrés Cubas fue titular el miércoles y una pieza fundamental del equipo en donde también resalta la presencia del alemán Thomas Müller, precisamente un admirador del juego de Cubas, pues lo incluyó en su equipo ideal del mundo.

El clásico de Vancouver en el BC Place fue un espectáculo de goles, aunque el resultado se definió temprano gracias a una ráfaga del Whitecaps. El canadiense Ali Ahmed fue la gran figura ofensiva al anotar un doblete (minutos 5' y 36') y provocar un penal que convirtió la leyenda Müller (10'). A pesar del esfuerzo del Vancouver FC, que descontó brevemente con goles de Thierno Bah (35') y, más tarde, del ex-Whitecap Nicolás Mezquida (85'), la calidad superior del equipo de la MLS prevaleció, sellando el marcador con el regreso goleador del capitán Ryan Gauld (83').

El Campeonato Canadiense (Canadian Championship) es un torneo anual de copa donde los equipos canadienses de la MLS y la Canadian Premier League compiten por la Copa Voyageurs y una plaza en la Liga de Campeones de CONCACAF (Concacaf Champions Cup). De esta manera, el equipo de Cubas será el representante canadiense en la competencia continental.