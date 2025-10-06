06 oct. 2025
Adam Bareiro convierte su primer gol con Fortaleza

Adam Bareiro tuvo su estreno como goleador tras 13 partidos en Fortaleza que dirige el argentino Martín Palermo y que lucha por la permanencia en el Brasileirão.

Octubre 06, 2025 10:24 a. m. • 
Por Redacción D10
G2kQKlNXkAAI6a9.jpg

Adam Bareiro celebra su primer gol con el Fortaleza de Brasil.

El Zorrito Adam Bareiro cortó con su sequía y en el juego número 13 con la camiseta de Fortaleza marcó su primer gol para la victoria de su equipo 2-1 ante Juventude por la fecha 27 del Brasileirão.

El delantero paraguayo se hizo sentir en el marcador por primera vez desde su arribo a Fortaleza hace un par de meses y donde ya estaba siendo duramente criticado por los hinchas por su nulo aporte en goles y asistencias.

Adam necesitó 13 partidos para poder convertir su primer gol y fue un tanto clave para que Fortaleza siga aferrado a sus chances de permanencia en Primera División.

Fortaleza sigue en zona de descenso en el puesto 18 con 24 unidades. La próxima fecha, la número 28 del certamen, el equipo dirigido por el argentino Martín Palermo recibirá al Vasco da Gama.

Adam Bareiro Fortaleza Brasileirão
Redacción D10
