Adam Bareiro convierte su primer gol con Fortaleza

El Zorrito Adam Bareiro cortó con su sequía y en el juego número 13 con la camiseta de Fortaleza marcó su primer gol para la victoria de su equipo 2-1 ante Juventude por la fecha 27 del Brasileirão.

El delantero paraguayo se hizo sentir en el marcador por primera vez desde su arribo a Fortaleza hace un par de meses y donde ya estaba siendo duramente criticado por los hinchas por su nulo aporte en goles y asistencias.

Adam necesitó 13 partidos para poder convertir su primer gol y fue un tanto clave para que Fortaleza siga aferrado a sus chances de permanencia en Primera División.

Fortaleza sigue en zona de descenso en el puesto 18 con 24 unidades. La próxima fecha, la número 28 del certamen, el equipo dirigido por el argentino Martín Palermo recibirá al Vasco da Gama.