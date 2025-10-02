02 oct. 2025
Paraguayos en el Exterior

Omar Alderete enamora a la Premier League

Omar Alderete está guiando al Sunderland a puestos de Champions y en la Premier League ya hablan maravillas del defensor albirrojo.

Octubre 02, 2025 10:14 a. m. • 
Por Redacción D10
Omar Alderete.jpg

Omar Alderete, defensor paraguayo del Sunderland.

Omar Alderete se ganó la titularidad en el Sunderland, club al cual acaba de llegar proveniente del Getafe de España. Ya asistió, convirtió y tuvo rendimientos altos en la mejor liga del mundo.

El Sunderland se encuentra en zona de clasificación a Champions League, ocupando el quinto en la Premier League con 11 puntos, 4 menos que el líder Liverpool.

Omar Alderete a contribuido en este buen arranque del Sunderland con sus muy buenas presentaciones que llamaron la atención de varios medios europeos.

El sitio digital británico Sport Witness titula “El jugador ya es un ídolo absoluto en el Sunderland: el traspaso parece una ganga”, haciendo referencia al monto de dinero, unos 12 millones de euros, que desembolsó el elenco inglés para adquirir los servicios de Omar Alderete.

Otro sitio muy reconocido en el viejo continente es el diario As de España, país donde militó durante varios años el defensa albirrojo. “La Premier alucina con Alderete”, titula en uno de sus materiales.

El próximo desafío del Sunderland de Omar Alderete será este sábado 4 de octubre a las 11:00 nada más y nada menos que en Teatro de los Sueños, Old Trafford, ante el Manchester United.

Omar Alderete Sunderland Premier League
Redacción D10
