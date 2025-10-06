Héctor Bobadilla sigue de romance con los goles

Goles son amores para el delantero paraguayo Héctor Bobadilla que sigue con su sorprendente racha al servicio del Always Ready de Bolivia.

Ayer domingo, Héctor Bobadilla anotó el primer gol en el triunfo 4-2 del Always Ready sobre Aurora por la fecha 9 del fútbol de la Primera División de Bolivia.

En este mismo partido, José Patito Verdún se hizo sentir con un gol para el Aurora, lamentablemente para su equipo, no pudo evitar la derrota.

Héctor Bobadilla, jugador perteneciente a los registros de Cerro Porteño, lleva convertidos 19 goles en 31 partidos disputados en lo que va del año; 10 en el primer semestre con Jorge Wilstermann y 9 en esta segunda mitad del año con el Always Ready.

El contrato de Héctor Bobadilla con Cerro Porteño es hasta mediados del 2026.